Hải quan ngăn chặn lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cục Hải Quan

Thực hiện Kế hoạch số 22933/KH-CHQ ngày 13/10/2026 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, lực lượng Hải quan vừa phát hiện một lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quy định về khai báo hải quan và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trên cơ sở thông tin nghi vấn, ngày 19/11, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1) đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VIII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái) triển khai các biện pháp nghiệp vụ giám sát đối với một lô hàng quá cảnh vận chuyển bằng container từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến cửa khẩu Bình Hiệp, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan.

Qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng gồm 44 mục hàng, đóng trong 1.055 kiện, lực lượng Hải quan phát hiện, ngoài các mặt hàng phù hợp với nội dung khai báo, còn có 03 mục hàng không được khai báo hải quan, có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm: 900 chiếc vỏ (nắp sau) điện thoại di động bằng kim loại in hình logo quả táo; 1.000 chiếc màn hình hiển thị dùng cho điện thoại di động gắn nhãn hiệu “RVGX”; 200 hộp dầu bôi trơn động cơ gắn nhãn hiệu “ACDelco”.

Hiện, lô hàng đã được tạm dừng đưa qua khu vực giám sát hải quan. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện các mặt hàng không khai báo, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của lực lượng Hải quan trong kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nhất là trên các tuyến, địa bàn biên giới trọng điểm.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua cửa khẩu; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa không khai báo, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, giữ gìn uy tín hàng hóa Việt Nam và xây dựng môi trường thương mại lành mạnh.