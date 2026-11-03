Hải quân Nga sắp có thêm tàu hộ vệ Dự án 20380 cực mạnh

Tàu hộ vệ Grozny thuộc Dự án 20380 của Hải quân Nga đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Amur (ASZ). Hãng thông tấn Interfax cho biết, dựa trên nguồn tin từ bộ phận báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương.

Chiếc Grozny trở thành chiếc hộ vệ hạm thứ 5 được sản xuất hàng loạt trong dự án này, nó đang được thi công tại xưởng đóng tàu cho Hạm đội Thái Bình Dương, đồng thời đây là chiếc thứ 9 của lớp.

Chiếc tàu hộ vệ tàng hình nói trên được khởi công đóng mới vào ngày 23/8/2021. Hiện tại, lực lượng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm các tàu hộ vệ Sovershenny, Gromky, Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov và Rezky.

Theo bộ phận báo chí của Hạm đội, thủy thủ đoàn tàu hộ vệ Grozny đã được thành lập. Vào ngày 5/10/2026, họ bắt đầu huấn luyện, sau đó sẽ đến nhà máy để tham gia hoàn thiện con tàu và "trong những năm tới" sẽ đưa nó vào biên chế hạm đội.

Theo thiết kế, các tàu hộ vệ tàng hình Dự án 20380 được chế tạo để hoạt động tại vùng biển gần. Lớp chiến hạm này có chiều dài 104,5 m với lượng giãn nước đầy tải 2.250 tấn, được trang bị động cơ diesel, cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h.

Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm 100 người, trong đó có 14 sĩ quan. Dựa trên cấu hình tàu hộ vệ Dự án 20280 nguyên bản, một số phân lớp với những khác biệt nhất định đã được phát triển như Dự án 20381 hay 20385.

Chiến hạm Dự án 20380 được trang bị khí tài điện tử tinh vi, hệ thống định vị thủy âm và radar có độ nhạy cao, đi kèm tên lửa chống hạm, pháo hải quân và ngư lôi chống ngầm hiện đại. Tàu có thể mang theo 1 trực thăng Ka-27 trong các chuyến hải trình dài.

Với sự trợ giúp của các hệ thống chiến đấu khác nhau trên tàu, toàn bộ mục tiêu trên không, trên và dưới mặt nước được có thể bị phát hiện và tiêu diệt trong thời gian nhanh chóng với mức độ ưu tiên cao.

Vũ khí tấn công chính hiện tại của lớp chiến hạm này bao gồm 4 bệ phóng với 8 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran. Chúng nằm ở phần trung tâm của thượng tầng, vuông góc với trục của tàu; tên lửa được phóng qua phía bên hông.

Tên lửa Uran ban đầu nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu lớn trên mặt nước. Ngoài ra trong quá trình thử nghiệm và thực tế, khả năng tấn công đối tượng mặt đất cũng đã được chứng minh.

Kh-35 Uran mặc dù có thể tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng ở vai trò này, nó kém hơn các tên lửa chuyên dụng, do vậy việc tích hợp tên lửa Kalibr sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu của chiến hạm Dự án 20380.

Vũ khí khác của tàu bao gồm 1 hải pháo đa năng A-190 cỡ 100 mm; 2 pháo bắn nhanh AK-630M cỡ 30 mm; 12 tên lửa phòng không 9M96M hoặc 9M96E thuộc hệ thống Redut; 8 quả ngư lôi 324 mm.

Hỏa lực phòng không là cải tiến quan trọng khác của những chiến hạm thuộc Dự án 20380, bởi ban đầu chúng được trang bị module tên lửa - pháo bắn nhanh Kashtan có cự ly tác chiến khá hạn chế.

Ngoài phục vụ trong Hải quân Nga, lớp chiến hạm này hiện đã được xuất khẩu sang Algeria với số lượng 3 chiếc, hợp đồng ký năm 2020, trong đó 2 tàu đóng tại Nga và chiếc cuối cùng chế tạo tại quốc gia Bắc Phi này.