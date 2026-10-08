Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát tội phạm ma túy trong tình hình mới

Hội nghị tập huấn chống ma túy qua biên giới của Hải quan Việt Nam. (Ảnh: HQ)

Trong hai ngày 7-8/10, Cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm nhận diện thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trọng điểm.

Sự kiện do Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX phối hợp tổ chức với sự tham dự của các lãnh đạo, cán bộ, công chức từ 12 Chi cục Hải quan khu vực cùng các giảng viên thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Hải quan cùng cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu, biên giới.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá tội phạm ma túy qua biên giới đang diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, ngụy trang tinh vi và lợi dụng triệt để hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, thương mại điện tử cũng như chuyển phát nhanh để cất giấu ma túy và tiền chất. Thực tế này đòi hỏi lực lượng Hải quan cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát đồng thời chủ động nhận diện từ sớm, đánh giá đúng nguy cơ, xác định trúng trọng điểm để phân tích rủi ro và xử lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh một cách hiệu quả nhất.

Chương trình tập huấn được thiết kế với bảy chuyên đề chuyên sâu, bám sát yêu cầu thực tiễn. Trong ngày đầu tiên, các đại biểu được cập nhật xu hướng tội phạm xuyên quốc gia, cách nhận biết các loại ma túy, tiền chất, chất hướng thần mới và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin. Bước sang ngày thứ hai, hội nghị tập trung phân tích các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử và đi sâu vào công tác phối hợp giữa Hải quan cùng Công an trong các bài thực hành tổng hợp xử lý tình huống.

Hải quan và Công an trao đổi các bài thực hành tổng hợp xử lý tình huống. (HQ)

Đợt tập huấn này, các đơn vị quản lý những tuyến địa bàn mang tính đặc thù cao đã có sự tương tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa. Cụ thể, các Chi cục Hải quan khu vực I, II, IX, XV, XVII và các đơn vị thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu chuẩn bị những tình huống, vụ việc và kinh nghiệm thực tiễn từ chính địa bàn quản lý để trao đổi tại lớp tập huấn. Qua đó, kiến thức chuyên môn của giảng viên được kết nối với kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ, tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi về dấu hiệu rủi ro, phương thức kiểm tra, kinh nghiệm phối hợp cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Cơ quan Hải quan cho biết kết quả hội nghị góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng kiểm soát Hải quan ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong chương trình, ngày 9/10, tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy tại khu vực cửa khẩu trọng điểm./.