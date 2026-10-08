Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Hội nghị có sự tham dự của 55 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức đến từ 12 Chi cục Hải quan khu vực, cùng các giảng viên, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Đây là một trong những hoạt động triển khai nhiệm vụ của cơ quan Hải quan trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới tăng cường phòng ngừa, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cơ quan hải quan, doanh nghiệp và cộng đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đối với lực lượng hải quan, nhiệm vụ này gắn trực tiếp với chức năng quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện qua biên giới.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Theo thông tin tại hội nghị, tình hình tội phạm ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách qua biên giới để cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất.

Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi, linh hoạt chuyển dịch giữa các tuyến, địa bàn và sử dụng nhiều hình thức cất giấu, ngụy trang tinh vi. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng hải quan.

Trước thực tế đó, lực lượng hải quan cần chủ động nhận diện từ sớm, đánh giá đúng nguy cơ, xác định đúng trọng điểm và lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp, thay vì chỉ tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích rủi ro và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh.

Đây cũng là những nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội nghị tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong tình hình mới.

Trong hai ngày, hội nghị triển khai 7 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề trực tiếp phục vụ công tác kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan.

Các đại biểu được cập nhật tình hình, xu hướng và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy xuyên quốc gia và qua biên giới; trao đổi kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nội dung tập huấn còn tập trung vào kỹ năng nhận diện ma túy, tiền chất, chất hướng thần mới và các phương thức cất giấu, ngụy trang; kỹ năng thu thập, phân tích thông tin và nhận diện nguy cơ phục vụ công tác phát hiện ma túy.

Trong ngày tập huấn thứ hai, các giảng viên, báo cáo viên tập trung trao đổi về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng và hoạt động thương mại điện tử. Đây là những lĩnh vực được đưa vào nội dung tập huấn cùng với các phương thức vận chuyển ma túy qua biên giới, hàng hóa xuất nhập khẩu và dịch vụ chuyển phát nhanh.

Hội nghị cũng dành thời lượng trao đổi về công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan và lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy; đồng thời tổ chức thực hành tổng hợp xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị hải quan hoạt động trên những tuyến, địa bàn có đặc điểm khác nhau.

Các đại biểu trao đổi, phân tích những vụ việc điển hình và kinh nghiệm kiểm soát ma túy qua đường hàng không, tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hành lý, bưu gửi, chuyển phát nhanh, logistics và thương mại điện tử.

Đặc biệt, các Chi cục Hải quan khu vực I, II, IX, XV, XVII và các đơn vị thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chuẩn bị những tình huống, vụ việc và kinh nghiệm thực tiễn từ chính địa bàn quản lý để trao đổi tại lớp tập huấn.

Thông qua việc phân tích các vụ việc cụ thể, kiến thức chuyên môn của giảng viên được kết nối với kinh nghiệm của cán bộ hải quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị có điều kiện trao đổi về dấu hiệu rủi ro, phương thức kiểm tra, kinh nghiệm phối hợp giữa các lực lượng cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Việc kết hợp giữa cập nhật kiến thức chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế các tuyến, địa bàn trọng điểm giúp nội dung tập huấn gắn với yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng kiểm soát hải quan.

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức hải quan được cập nhật kiến thức về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; củng cố kỹ năng phân tích thông tin, nhận diện rủi ro, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tình huống.

Cùng với đó, việc trao đổi các vụ việc điển hình và kinh nghiệm thực tiễn góp phần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị hải quan và các lực lượng chuyên trách trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo Cục Hải quan, kết quả hội nghị góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng kiểm soát hải quan ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong chương trình, ngày 9/10/2026, tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy tại khu vực cửa khẩu trọng điểm.