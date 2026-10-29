Hải quân Mỹ sẽ chọn Arrowhead 140 của Anh làm khinh hạm chủ lực tương lai?

Công ty quốc phòng Babcock International của Anh dự định chào bán cho Hải quân Mỹ các khinh hạm đa năng thuộc dự án Arrowhead 140, trên cơ sở đó lớp tàu Type 31 đang được đóng cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Thông tin này được tờ The Telegraph đăng tải, trích dẫn lời ông Nick Gine - người đứng đầu bộ phận hàng hải của Công ty Babcock.

Theo những gì chia sẻ, công ty này đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với đại diện Lầu Năm Góc và dự định sẽ nộp hồ sơ bày tỏ sự quan tâm đến chương trình đóng tàu chiến mới của Mỹ vào cuối tháng 10.

"Dĩ nhiên là chúng tôi quan tâm. Chúng tôi có một lớp chiến hạm hiện đại hàng đầu thế giới, mối quan hệ mật thiết với Hải quân và ngành công nghiệp Mỹ. Sẽ thật dại dột nếu không tận dụng cơ hội này", ông Hein nói.

Dự kiến ​​Babcock có thể thực hiện dự án này cùng với tập đoàn đóng tàu Mỹ Huntington Ingalls Industries (HII), vốn đã hợp tác với nhà sản xuất Anh trong khuôn khổ chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân Virginia.

Nếu hợp đồng được ký kết, công ty Anh có thể chuyển giao cho phía Mỹ các tài liệu thiết kế và công nghệ cần thiết để tổ chức sản xuất khinh hạm Arrowhead 140 tại các xưởng đóng tàu của Mỹ.

Các đối thủ tiềm năng của dự án do Anh quốc chào hàng là lớp tàu khu trục kiểu Mogami của Nhật Bản và lớp Chungnam do Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo.

Một bản ghi nhớ được ký vào ngày 13/8/2026 đã đề cập đến khả năng các nhà sản xuất nước ngoài tham gia vào một số chương trình đóng tàu của Mỹ .

Văn bản này cho phép đóng 2 con tàu đầu tiên ở nước ngoài với một số điều kiện nhất định: việc sản xuất tiếp theo phải được thực hiện tại các xưởng đóng tàu của Mỹ với sự tham gia của công nhân địa phương và đi kèm với chuyển giao công nghệ.

Arrowhead 140 là một tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đa năng của Công ty Babcock International đến từ Anh, được phát triển dựa trên dự án của Iver Huitfeldt (Đan Mạch).

Con tàu có chiều dài 138,7 mét, rộng 19,8 mét và lượng giãn nước đầy tải khoảng 5.700 tấn. Hệ thống động cơ diesel cho phép tàu đạt tốc độ hơn 28 hải lý/giờ.

Nhờ cấu trúc module, tàu chiến này có thể được trang bị nhiều hệ thống vũ khí phòng không, chống hạm và chống ngầm khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Dự án cũng bao gồm việc triển khai trực thăng trên tàu và các hệ thống không người lái. Dựa trên thiết kế này, Babcock đang chế tạo 5 chiếc Type 31 cho Hải quân Hoàng gia Anh. Vào tháng 2, công ty đã bắt đầu thi công chiếc thứ tư trong loạt tàu này - HMS Bulldog.