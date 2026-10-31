Hải quân Mỹ đối mặt cuộc đua sức bền bảo vệ eo biển Hormuz

Trên boong tàu sân bay USS George Washington, các tiêm kích F-35C và F/A-18 liên tục xuất kích trong đêm, mang theo tên lửa đối không để sẵn sàng đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) Iran.

Đây là một phần trong chiến dịch bảo vệ tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với biển Arab.

Theo thông tin được công bố, quân đội Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu di chuyển an toàn qua eo biển trong 6 tháng.

Tuy nhiên, duy trì lá chắn này đòi hỏi hoạt động hậu cần và bảo dưỡng liên tục. Thủy thủ phải luân chuyển máy bay giữa boong phóng và khoang chứa bằng 4 thang nâng, trong khi đội kỹ thuật sửa chữa phi cơ, kiểm tra động cơ và nạp vũ khí cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Ngoài USS George Washington, chiến dịch còn có sự tham gia của một tàu sân bay khác, một tàu tấn công đổ bộ, hơn 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng nhiều máy bay và UAV hoạt động trên khắp Trung Đông.

Chuẩn tướng Jeffrey Heames, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay, cho biết tiêm kích Mỹ lập tức tiếp cận khi phát hiện mối đe dọa nhằm vào tàu thương mại.

Tuy nhiên, Iran đôi lúc tăng cường tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, tạo sức ép lên khả năng ứng phó của lực lượng bảo vệ.

Tehran tiếp tục sử dụng UAV và tên lửa hành trình để đe dọa hoạt động hàng hải. Ngày 12/10, hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu dầu cỡ lớn tại Hormuz. Trước đó, lực lượng này cũng thông báo tấn công 2 tàu dầu khác trong khu vực.

Cường độ hoạt động cao đang khiến máy bay, tàu chiến và nhân lực Mỹ chịu áp lực kéo dài.

Các tàu sân bay phải bám biển nhiều tháng, trong khi thủy thủ đoàn thiếu thời gian nghỉ ngơi.

Đô đốc Daryl Caudle, tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, cho biết lực lượng đang tìm cách giảm tải thông qua việc tổ chức bảo dưỡng chiến hạm tại căn cứ Diego Garcia và tăng cơ hội cho thủy thủ lên bờ nghỉ phép.

Gánh nặng tài chính cũng ngày càng lớn. Mỹ duy trì 50.000 quân cùng 20 chiến hạm tại Trung Đông.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính xung đột với Iran tiêu tốn 2-3 tỷ USD mỗi tháng, đồng thời làm giảm lượng đạn dược, nhiên liệu và nhu yếu phẩm dự trữ.

Dù giới chỉ huy Mỹ khẳng định có thể tiếp tục nhiệm vụ theo lệnh, chiến dịch vẫn đặt ra bài toán về sức bền quân sự.

Cựu quan chức quốc phòng Dana Stroul cho rằng cục diện phụ thuộc vào khả năng duy trì sức ép lâu dài của các bên.

Trong khi đó, Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nhận định Washington cần thể hiện khả năng theo đuổi chiến dịch trong thời gian dài nếu muốn gây sức ép buộc Tehran thay đổi tính toán.