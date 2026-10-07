Hải quân Mỹ chốt thương vụ xây nhà máy sản xuất linh kiện tàu ngầm

Cùng với đó, Hải quân Mỹ đã trao cho công ty hợp đồng trị giá tới 2,9 tỷ USD để sản xuất các linh kiện này, đưa tổng giá trị khoản đầu tư và hợp đồng lên tới 6,6 tỷ USD.

Nhà máy mới, có tên Arsenal-2, sẽ được xây dựng tại hạt Baltimore và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối thập kỷ này, tạo khoảng 3.100 việc làm trực tiếp và hỗ trợ hơn 11.000 việc làm gián tiếp.

Theo Anduril, khoản thanh toán trong hợp đồng 2,9 tỷ USD của Hải quân Mỹ sẽ gắn trực tiếp với kết quả sản xuất, trong khi công ty chịu phần lớn rủi ro trong quá trình thực hiện. Ông Christian Brose, Giám đốc chiến lược của Anduril, cho biết Chính phủ Mỹ về cơ bản đang trả tiền cho những sản phẩm mà công ty tạo ra từ cơ sở do chính Anduril đầu tư.

Anduril hiện đang xây dựng một cơ sở tại California để sản xuất các linh kiện quan trọng cho tàu ngầm lớp Virginia, trong đó có ống phóng ngư lôi, nhằm khắc phục tình trạng thiếu năng lực sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Khi nhà máy tại Maryland đi vào hoạt động, công ty dự kiến mở rộng sang sản xuất các mô-đun lớn hơn và các đoạn thân tàu ngầm.

Tàu ngầm lớp Virginia là thế hệ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Hải quân Mỹ, có tốc độ trên 25 hải lý/giờ, được thiết kế cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tấn công mục tiêu trên bộ và trinh sát. Tập đoàn General Dynamics và Huntington Ingalls Industries hiện cùng tham gia đóng loại tàu ngầm này.

Khoản đầu tư mới nằm trong kế hoạch mở rộng sản xuất quốc phòng của Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh nhu cầu về vũ khí, khí tài gia tăng sau xung đột Nga - Ukraine và các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Anduril, thành lập năm 2017 bởi Palmer Luckey, nổi tiếng với các hệ thống tự động, máy bay không người lái và phần mềm quân sự. Công ty cũng đang mở rộng sang lĩnh vực tác chiến trên biển, dưới nước và hệ thống chỉ huy - kiểm soát.