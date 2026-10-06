Hải quân Mỹ chi 55,8 triệu USD nâng cấp hệ thống cho P-8A Poseidon. Ảnh: Wikimedia Commons.

55,8 triệu USD cho hệ thống hỗ trợ P-8A Poseidon

Hải quân Mỹ tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái hỗ trợ P-8A Poseidon, với hợp đồng trị giá 55,8 triệu USD dành cho các hệ thống mặt đất và bộ thiết bị có thể triển khai tới nhiều địa điểm.

Theo thông tin được công bố, Dayton T. Brown Inc. (DTB) sẽ cung cấp thiết bị theo một sửa đổi đối với đơn đặt hàng liên quan đến Hệ thống Nhiệm vụ Di động đang được thực hiện.

Gói đầu tư gồm vật liệu phục vụ 5 hệ thống mặt đất P-8 và 21 bộ thiết bị lắp ráp sẵn. Những thiết bị này phục vụ quá trình sửa đổi, nâng cấp và tích hợp các thành phần trong hệ thống nhiệm vụ của máy bay.

Hải quân Mỹ đồng thời thực hiện các điều khoản tiếp theo nhằm duy trì hỗ trợ đối với Hệ thống Nhiệm vụ Di động của DTB. Công việc dự kiến được tiến hành tại cơ sở của công ty ở Hollywood, bang Maryland và hoàn thành vào tháng 3/2027.

Khoản đầu tư cho thấy năng lực của một máy bay tuần tra biển hiện đại không phụ thuộc riêng vào những thiết bị nằm trên thân máy bay. Hệ thống mặt đất giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị, triển khai và duy trì nhiệm vụ.

Vì sao P-8A cần hệ thống mặt đất?

P-8A Poseidon được biết đến với vai trò máy bay tuần tra biển. Tuy nhiên, để vận hành các nhiệm vụ trên phạm vi rộng, máy bay cần một mạng lưới thiết bị hỗ trợ ở mặt đất có khả năng làm việc đồng bộ với hệ thống trên không.

Khi P-8A được bổ sung một khả năng mới, cơ sở hạ tầng hỗ trợ cũng có thể phải thay đổi. Các thành phần liên quan đến dữ liệu, liên lạc, thiết bị nhiệm vụ và giao diện kỹ thuật cần tương thích để phi hành đoàn khai thác khả năng mới.

Đây là lý do phần vật liệu dành cho 5 hệ thống mặt đất trở thành một nội dung chính của hợp đồng mới. DTB sẽ mua sắm vật liệu cần thiết để sửa đổi hệ thống hiện có và hỗ trợ những khả năng được bổ sung trong tương lai.

Quá trình này có thể liên quan đến thay thế linh kiện, bổ sung thiết bị hoặc điều chỉnh giao diện kết nối. Mục tiêu là bảo đảm những thành phần mới có thể hoạt động trong kiến trúc nhiệm vụ hiện hữu.

Với một nền tảng như P-8A, từng hệ thống không hoạt động riêng lẻ. Dữ liệu thu được từ nhiệm vụ phải được xử lý, truyền và khai thác trong một chuỗi liên kết giữa máy bay và hạ tầng hỗ trợ. Vì vậy, thay đổi trên máy bay có thể kéo theo yêu cầu điều chỉnh thiết bị ở mặt đất.

21 bộ thiết bị tăng khả năng triển khai cơ động

Một phần khác của hợp đồng là 21 bộ thiết bị lắp ráp sẵn có khả năng triển khai tới những địa điểm khác nhau.

Các bộ thiết bị này giúp đưa năng lực hỗ trợ nhiệm vụ tới gần khu vực máy bay hoạt động hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ sở cố định.

Yếu tố cơ động có ý nghĩa với P-8A vì máy bay được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trên những vùng biển rộng. Khi hoạt động chuyển từ căn cứ hoặc địa điểm này sang địa điểm khác, hạ tầng hỗ trợ cũng cần khả năng di chuyển tương ứng.

Mô hình này giúp Hải quân Mỹ duy trì hoạt động của P-8A tại những khu vực cách xa cơ sở hỗ trợ chính, đồng thời tạo điều kiện cho các đội kỹ thuật triển khai thiết bị cần thiết tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khả năng cơ động chỉ phát huy hiệu quả khi thiết bị triển khai có thể kết nối với hệ thống đang sử dụng. Đây là lý do công việc tích hợp trở thành một phần quan trọng của dự án.

Hệ sinh thái phía sau máy bay tuần tra biển

P-8A Poseidon cho thấy một đặc điểm ngày càng rõ của hàng không quân sự hiện đại: năng lực tác chiến không thể đánh giá chỉ bằng cảm biến hoặc thiết bị được lắp trên máy bay.

Phía sau mỗi chuyến bay là một hệ thống gồm phần cứng, phần mềm, thiết bị mặt đất, mạng dữ liệu và đội ngũ kỹ thuật. Các thành phần này phải hoạt động đồng bộ để thông tin thu thập trong nhiệm vụ có thể được khai thác hiệu quả.

Do đó, khoản đầu tư 55,8 triệu USD không đơn thuần là mua thêm thiết bị. Hải quân Mỹ đang duy trì và điều chỉnh lớp hạ tầng phía sau P-8A để theo kịp những thay đổi của hệ thống nhiệm vụ.

Bộ phận Hệ thống Nhiệm vụ của DTB tại Maryland sẽ đảm nhiệm công việc. Trung tâm Tác chiến Hàng không Hải quân, Bộ phận Máy bay tại Patuxent River là đơn vị phụ trách hợp đồng.

Jim Kelly, Chủ tịch DTB, cho biết công ty tự hào tiếp tục hỗ trợ chương trình Hệ thống Nhiệm vụ Di động P-8A của Hải quân Mỹ. Theo ông, DTB sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế cho chương trình.

Nếu tiến độ được thực hiện theo kế hoạch, phần công việc thuộc thỏa thuận sửa đổi sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027.