Ngày 27/11, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10/2026, lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 3 vụ vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh, thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa. Các vụ việc xảy ra vào các ngày 4, 19 và 26/10.

Sang tháng 11, đơn vị tiếp tục phát hiện 4 vụ, thu giữ hơn 1,1 tấn thực phẩm đông lạnh tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc được chứa trong ba lô, bị lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, thu giữ. Ảnh: Cục Hải Quan.

Cụ thể, ngày 9/11, lực lượng chức năng thu giữ 380kg; ngày 15/11 thu giữ 20,5kg; ngày 16/11 thu giữ 410kg và ngày 23/11 thu giữ 380kg.

Các đối tượng thường tập kết, chia nhỏ hàng hóa thành nhiều lô để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật chủ yếu gồm lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh và thịt vịt.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ hợp pháp liên quan. Nhiều mặt hàng đông lạnh đã trong tình trạng rã đông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.

Lực lượng hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục Hải quan, việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng hải quan trong đấu tranh chống buôn lậu, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ổn định thị trường nội địa.

Thời gian tới, triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến biên giới trọng điểm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao.