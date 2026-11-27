Hải quan Lào Cai phát hiện 7 vụ vận chuyển 2,23 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu. Ảnh: Cục Hải quan

Số thực phẩm này chủ yếu gồm lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non và thịt vịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm và phòng, chống buôn lậu, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, đơn vị phát hiện 3 vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh trái phép vào các ngày 4, 19 và 26/10, thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa.

Sang tháng 11, lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện 4 vụ tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó, ngày 9/11 thu giữ 380 kg; ngày 15/11 thu giữ 20,5 kg; ngày 16/11 thu giữ 410 kg và ngày 23/11 thu giữ 380 kg thực phẩm đông lạnh.

Theo cơ quan Hải quan, các đối tượng thường tập kết, chia nhỏ hàng hóa thành nhiều lô để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Hàng hóa chủ yếu là các loại thực phẩm đông lạnh như lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non và thịt vịt.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng hóa. Nhiều mặt hàng đông lạnh đã trong tình trạng rã đông, không bảo đảm điều kiện bảo quản, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Toàn bộ tang vật trong các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 20/4/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 15440/CHQ-VP yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến biên giới trọng điểm; chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao.