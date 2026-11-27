Thực phẩm không rõ nguồn gốc được chứa trong ba lô, bị lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, thu giữ. (Ảnh: CHQ)

Ngày 27/11, Cục Hải quan cho biết, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Ngày 20/4/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 15440/CHQ-VP yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm soát, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu của lực lượng hải quan, các Chi cục Hải quan khu vực đã tăng cường kiểm soát, bắt giữ hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã liên tiếp phát hiện 7 vụ, bắt giữ 2,23 tấn thực phẩm đông lạnh tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, trong các ngày 4, 19 và 26/10/2026, đơn vị đã phát hiện 3 vụ, bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh.

Sang tháng 11/2026, cơ quan hải quan tiếp tục phát hiện 4 vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn thực phẩm đông lạnh tại khu vực cách ly. Trong đó, ngày 9/11 bắt giữ 380kg; ngày 15/11 bắt giữ 20,5kg; ngày 16/11 bắt giữ 410kg và ngày 23/11 bắt giữ 380kg.

Các đối tượng thường tập kết, chia hàng hóa thành nhiều lô nhỏ để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Các mặt hàng thực phẩm được vận chuyển chủ yếu là lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh và thịt vịt.

Trứng non đông lạnh không có chứng từ hợp pháp bị lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: CHQ)

Tại thời điểm kiểm tra và thu giữ, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch và các chứng từ hợp pháp. Các mặt hàng đông lạnh đều trong tình trạng rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao.

Đối với các vụ việc trên, lực lượng hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan, việc liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc thời gian qua đã khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng hải quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới, ổn định thị trường nội địa, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Thời gian tới, triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và tuyến biên giới trọng điểm.

Cùng với đó, lực lượng hải quan chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ tuyến đầu, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp Tết gia tăng cao.