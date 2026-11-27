Theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 27/11, trong hai tháng 10 và 11/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu, với tổng khối lượng 2,23 tấn.

Tang vật vi phạm do hải quan bắt giữ. Ảnh: Cục Hải quan

Đáng chú ý, các vụ việc đều được phát hiện tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó, tháng 10/2026, lực lượng Hải quan phát hiện 3 vụ vào các ngày 4, 19 và 26/10, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh.

Sang tháng 11, tình trạng vận chuyển thực phẩm trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 4 vụ được phát hiện, ngày 9/11, Hải quan bắt giữ 380 kg; ngày 15/11 bắt giữ 20,5 kg; ngày 16/11 bắt giữ 410 kg và ngày 23/11 bắt giữ thêm 380 kg thực phẩm đông lạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan xác định các đối tượng thường tập kết hàng hóa, sau đó chia thành nhiều lô nhỏ để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Các mặt hàng chủ yếu gồm lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh và thịt vịt.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, những người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch và các chứng từ hợp pháp liên quan đến hàng hóa. Nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh đã trong tình trạng rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Toàn bộ tang vật trong các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục Hải quan, việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Lào Cai là kết quả của việc tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt đối với nhóm hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 20/4/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 15440/CHQ-VP yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, tuyến biên giới trọng điểm. Trọng tâm là chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ tuyến đầu, nhất là các mặt hàng thực phẩm trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp Tết gia tăng.