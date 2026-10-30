Hải quan khuyến nghị rà soát mã HS khi nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ

Rà soát mã HS trước khi ký hợp đồng

Để tránh rủi ro khi Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát kế hoạch nhập khẩu, xác định chính xác tình trạng hàng hóa và đối chiếu mã HS với danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN trước khi ký kết hợp đồng.

Từ 1/1/2027, cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng (Ảnh minh họa).

"Trường hợp chưa xác định được mã hàng hoặc còn vướng mắc về chính sách quản lý, doanh nghiệp cần sớm liên hệ cơ quan hải quan để được hướng dẫn, tránh phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi hoặc phải tái xuất hàng hóa", đại diện Chi cục Hải quan khu vực VIII cho hay.

Cơ chế riêng cho dự án bán dẫn và hoạt động nghiên cứu

Bên cạnh việc siết quản lý sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, Thông tư dành cơ chế riêng cho các dự án vi mạch bán dẫn và hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ số.

Theo đó, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chí nhập khẩu theo pháp luật về công nghiệp công nghệ số sẽ không thuộc danh mục cấm nếu được sử dụng trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm vi mạch bán dẫn.

Quy định này cũng áp dụng đối với thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Cơ chế trên góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ số trong nước.

Về điều khoản chuyển tiếp, hàng hóa thuộc danh mục cấm theo Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027 vẫn được tiếp tục nhập khẩu theo nội dung và thời hạn ghi trong văn bản cho phép.

Việc ban hành danh mục mới góp phần tăng cường kiểm soát thiết bị điện tử cũ, hết vòng đời; hạn chế nguy cơ phát sinh rác thải điện tử và tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe cộng đồng. Quy định cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc và chế độ bảo hành rõ ràng.

Đối với thị trường trong nước, chính sách được kỳ vọng mở thêm dư địa cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối thiết bị công nghệ số, đồng thời thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ theo hướng xanh và bền vững.

Cấm cả linh kiện, phụ kiện và sản phẩm tân trang

Danh mục mới được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc gắn từng nhóm sản phẩm với mã HS cụ thể được kỳ vọng giúp doanh nghiệp và cơ quan hải quan thuận lợi hơn trong quá trình phân loại, đối chiếu và thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc áp dụng theo từng cấp độ mã HS. Trường hợp danh mục nêu đến nhóm bốn chữ số, quy định cấm được áp dụng đối với toàn bộ mã HS tám chữ số thuộc nhóm đó. Nếu danh mục nêu đến phân nhóm sáu chữ số, toàn bộ mã HS tám chữ số thuộc phân nhóm đều thuộc diện điều chỉnh. Đối với mặt hàng được xác định chi tiết đến mã HS tám chữ số, quy định chỉ áp dụng cho đúng mã hàng đó.

Trường hợp mã HS tại danh mục ban hành kèm Thông tư không thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, việc xác định mã số được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Đáng chú ý, phạm vi cấm nhập khẩu không chỉ áp dụng đối với sản phẩm nguyên chiếc. Bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục cũng không được phép nhập khẩu.

Sản phẩm công nghệ số tân trang có mã HS thuộc danh mục cũng nằm trong diện cấm. Theo Thông tư, sản phẩm tân trang là sản phẩm đã qua sử dụng, được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nhằm phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo hành và nhãn hàng hóa như sản phẩm mới.

Điện thoại, máy tính và thiết bị nghe nhìn thuộc diện cấm

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN tập trung vào các nhóm hàng thuộc Chương 84 và Chương 85 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tại Chương 84, các sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu gồm máy in, máy photocopy, máy fax và bộ phận, phụ kiện của các thiết bị này thuộc nhóm 8443; máy tính bỏ túi, máy kế toán, máy tính tiền thuộc nhóm 8470; máy xử lý dữ liệu tự động, trong đó có máy vi tính và máy tính xách tay, thuộc nhóm 8471.

Tuy nhiên, quy định loại trừ một số thiết bị thuộc nhóm 8443, gồm máy in và máy photocopy kỹ thuật số đa màu. Máy in, máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc đã qua sử dụng có khả năng in hoặc sao chụp khổ A0, hoặc có tốc độ từ 35 bản/phút khổ A4 trở lên, cũng không thuộc danh mục cấm. Đối với hộp mực in đã có mực mang mã HS 8443.99.20, hộp mực in laser được loại trừ.

Chương 85 bao gồm nhiều nhóm thiết bị viễn thông, điện tử và nghe nhìn như điện thoại, kể cả điện thoại thông minh; thiết bị truyền hoặc nhận dữ liệu; micro, loa, tai nghe; camera kỹ thuật số; thiết bị ra đa và dẫn đường; thiết bị thu thanh; màn hình, máy chiếu và máy thu truyền hình.

Danh mục còn có các nhóm linh kiện điện tử quan trọng như mạch in, đèn và ống điện tử, mạch điện tử tích hợp và vi mạch.

Đối với dây và cáp điện thuộc nhóm 8544, Thông tư quy định chi tiết đến từng mã HS tám chữ số. Trong đó có một số loại cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển; dây đơn có vỏ bọc chống nhiễu dùng trong bó dây điện ô tô; cáp điện cách điện bằng plastic có đường kính lõi không quá 19,5 mm và một số loại cáp khác.

Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN được ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý ngoại thương. Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, đồng thời thay thế Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.