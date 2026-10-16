Hải quan khu vực XVIII thu ngân sách tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước

Theo đó, từ ngày 1/1 đến 30/9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong phạm vi thống kê tại đơn vị đạt gần 42,5 tỷ USD, tăng hơn 3,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 24,86 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 17,63 tỷ USD. Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 1.084.732 tờ khai, so với 974.601 tờ khai của cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu ghi nhận 765.906 tờ khai, nhập khẩu có 318.826 tờ khai.

Về thu ngân sách nhà nước, đến ngày 30/9, đơn vị thu được 19.641 tỷ đồng, tăng 2.950 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Với dự toán được giao 23.500 tỷ đồng, kết quả này đạt 83,58%. Chi cục ước thực hiện cả năm 2026 đạt 26.000 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong phạm vi thống kê tại đơn vị đạt gần 42,5 tỷ USD, tăng hơn 3,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: HAC

Theo Chi cục Hải quan khu vực XVIII, khoảng 85% kim ngạch xuất nhập khẩu tại đơn vị thuộc nhóm hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất; khoảng 15% là hàng phục vụ sản xuất, tiêu thụ trong nước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp nên tương đối ổn định. Trong cơ cấu thu, thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 90%; thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu khác chiếm 10%. Nguồn thu từ các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng chưa có đột biến.

Trong công tác xử lý vi phạm, 9 tháng đầu năm, đơn vị phát hiện, xử lý 924 vụ, với tổng số tiền phạt hơn 30,5 tỷ đồng; số thuế ấn định gần 10,87 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến thủ tục hải quan. Không phát sinh vụ việc chuyển cơ quan điều tra.

Đến ngày 30/9, tổng nợ thuế tại đơn vị hơn 169,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ chuyên thu hơn 167,4 tỷ đồng, phần lớn là nợ khó thu hồi của người nộp thuế bỏ trốn, mất tích, không kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoặc tạm dừng hoạt động kinh doanh. Nợ chuyên thu có khả năng thu hồi khoảng 1 tỷ đồng.