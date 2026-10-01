Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Trong quý III/2026, Hải quan khu vực XIII tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2026 theo Quyết định số 02/QĐ-HQKV13 ngày 8/1/2026, tập trung thiết lập tiêu chí và xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm. Đơn vị cũng duy trì hỗ trợ 17 doanh nghiệp thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2024.

Tổng số tờ khai trong quý III đạt 21.554 tờ khai, trong đó có 12.438 tờ khai xuất khẩu và 9.116 tờ khai nhập khẩu. Phân theo kết quả phân luồng, luồng xanh có 15.730 tờ khai, chiếm 72,98%; luồng vàng 5.471 tờ khai, chiếm 25,38%; luồng đỏ 353 tờ khai, chiếm 1,64%. Tỷ lệ phân luồng nhìn chung ổn định so với cùng kỳ, trong đó luồng xanh tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, góp phần rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong quý III chỉ phát sinh 3 tờ khai chuyển luồng, giảm mạnh so với 28 tờ khai của quý trước và 58 tờ khai cùng kỳ năm trước. Việc chuyển luồng được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Hải quan và tinh thần Công văn số 44174/CHQ-QLRR ngày 22/12/2025 về chấn chỉnh việc chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, bảo đảm yêu cầu tuân thủ và kiểm soát rủi ro.

Các công chức hải quan theo dõi, giám sát hoạt động tại khu vực kiểm soát thông qua hệ thống camera. Ảnh: Lạc Nguyên

Riêng trong tháng 9/2026, tổng số tờ khai đạt 7.433, tăng 6,11% so với tháng trước. Trong đó, tờ khai xuất khẩu đạt 4.258, tăng 3,42%; tờ khai nhập khẩu đạt 3.175, tăng 9,94%. Luồng xanh có 5.475 tờ khai, chiếm 73,66%, tăng 7,06%; luồng vàng có 1.882 tờ khai, chiếm 25,32%, tăng 9,99%; luồng đỏ có 76 tờ khai, chiếm 1,02%, giảm 57,78% so với tháng trước.

Cùng với đó, trong tháng 9 chỉ phát sinh 1 tờ khai chuyển luồng, giảm 50% so với tháng trước và giảm 92% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 9, số hồ sơ doanh nghiệp được phê duyệt trên Hệ thống CMRS đạt lũy kế 109 hồ sơ, trong khi hồ sơ vi phạm được cập nhật trên hệ thống quản lý vi phạm hải quan đạt 66 hồ sơ.

Về thực hiện các chỉ tiêu quản lý rủi ro, hai chỉ tiêu gồm xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm và thiết lập tiêu chí phân tích đều đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Qua áp dụng 8 tiêu chí phân tích, đơn vị phát hiện vi phạm tại 3 tiêu chí, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đã thu và nộp ngân sách nhà nước là 12.400.000 đồng. Các doanh nghiệp đã chấp hành nộp đủ số tiền phạt./.