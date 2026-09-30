Hải quan khu vực XIII thu hơn 3.756 tỷ đồng, vượt 19,9% dự toán

Hải quan khu vực XIII hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026 trước thời hạn. (Ảnh minh họa)

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, lũy kế đến ngày 14/9, Chi cục Hải quan khu vực XIII thu ngân sách nhà nước 3.756,45 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán năm 2026 và tăng 61,54% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao trước thời hạn.

Trong đó, địa bàn Khánh Hòa thu 1.778,49 tỷ đồng, đạt 117,39% dự toán, tăng 70,61% so với cùng kỳ, tương đương tăng 736,06 tỷ đồng. Tại Lâm Đồng, số thu đạt 1.977,96 tỷ đồng, bằng 122,25% dự toán và tăng 54,17%, tương đương 694,99 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, kết quả thu ngân sách gắn với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu. Đến ngày 14/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 6,33657 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,40574 tỷ USD và nhập khẩu đạt 2,93083 tỷ USD. Số tờ khai đăng ký đạt 56.475 tờ khai, tăng 16,94%.

Các nhóm hàng đóng góp nguồn thu chủ yếu gồm xăng dầu, than đá, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ các dự án, đóng tàu, sắt thép và hóa chất vô cơ xuất khẩu.

Riêng xăng dầu nhập khẩu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát sinh 565,78 tỷ đồng tiền thuế, tăng 528,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Than đá nhập khẩu mang lại 1.464,47 tỷ đồng tiền thuế, tăng 193,84 tỷ đồng.

Nhóm sắt thép và máy móc thiết bị có số thu 1.138,01 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, máy móc thiết bị phục vụ dự án luyện nhôm đóng góp 669,93 tỷ đồng. Mặt hàng muối nhập khẩu phát sinh 59,64 tỷ đồng tiền thuế, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh.

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, lưu lượng qua các cửa khẩu cũng duy trì ở mức cao. Đến ngày 14/9, đường hàng không ghi nhận 3.967.282 lượt hành khách xuất nhập cảnh; đường biển 194.609 lượt và đường bộ 125.253 lượt. Số lượt tàu xuất nhập cảnh bằng đường biển đạt 634 lượt.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, quý III, Chi cục tiếp nhận 70 kiến nghị và đã giải quyết toàn bộ. Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần I/2026 được tổ chức với 40 doanh nghiệp tham dự.

Quý IV/2026, Chi cục tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu 5.230 tỷ đồng; đồng thời rà soát, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.