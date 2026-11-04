Hải quan Khu vực VIII thu ngân sách tăng hơn 13%

Các xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Phát huy kết quả đạt được, trong hai tháng cuối năm, đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm thu hút nguồn hàng, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VIII Ngô Tùng Dương cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa chứng từ và ứng dụng công nghệ thông tin cùng quản lý rủi ro nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, Chi cục chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và giải quyết các điểm nghẽn về logistics.

Nhờ những nỗ lực cải cách và hỗ trợ thiết thực, thời gian qua, Hải quan Khu vực VIII đã thu hút thêm hàng trăm doanh nghiệp mới tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 10 tháng năm 2026 đã vượt mốc 40 tỷ USD.

Điển hình như Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Nga Anh tiếp tục chọn Cảng Cửa Phản (Cẩm Phả) để làm thủ tục nhập khẩu thiết bị mỏ với kim ngạch khoảng 600.000 USD trong 2 tháng cuối năm.

Ông Cao Minh Phương, đại diện doanh nghiệp đánh giá cao thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng hải quan với phương châm hỗ trợ 24/7, kể cả ngày nghỉ.

Cùng với việc mở rộng nguồn hàng, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá chiến lược. Từ ngày 15/10, Hải quan Khu vực VIII chính thức triển khai thí điểm số hóa chứng từ.

Theo ông Trần Quang Hạnh, đại diện Công ty SICT Logistics, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện và xử lý hồ sơ đã giúp giảm thiểu tối đa thời gian, với thời gian xử lý một bộ hồ sơ chưa đầy một phút.

Trong chặng nước rút hai tháng cuối năm 2026, Hải quan Khu vực VIII tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp trọng tâm: Chủ động tìm nguồn thu và thúc đẩy giao thương: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại cửa khẩu, cảng biển để tạo thuận lợi tối đa cho thông quan hàng hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó tâp trung triển khai hiệu quả việc số hóa 100% chứng từ hải quan, vận hành tối ưu hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS nhằm giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp trong cao điểm cuối năm.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra sau thông quan, rà soát mã số, trị giá và xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với các mặt hàng có thuế suất cao; quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.