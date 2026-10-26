Hải quan khu vực VIII gỡ vướng cho doanh nghiệp

Hạn chế chồng chéo trong kiểm tra

Chi cục Hải quan khu vực VIII vừa ban hành Công văn số 5483/HQKV8-VP ngày 22/10/2026, yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.

Trọng tâm là tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại, xúc tiến thương mại biên giới và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 12/10/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4692/UBND-TH; ngày 14/10/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 901/TB-BTC; ngày 21/10/2026, Cục Hải quan ban hành Thông báo số 23262/TB-CHQ về triển khai Nghị quyết số 312/NQ-CP.

Trên cơ sở các văn bản này, Chi cục Hải quan khu vực VIII yêu cầu các đơn vị bám sát Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản triển khai của bộ, ngành, địa phương; rà soát, xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến chức năng, địa bàn, lĩnh vực được giao, bảo đảm triển khai đúng tiến độ, chất lượng và không bỏ sót nhiệm vụ.

Một trong những yêu cầu được Chi cục Hải quan khu vực VIII nhấn mạnh là nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời; đồng thời xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn cũng như kết quả xử lý.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc chưa rõ căn cứ thực hiện, các đơn vị phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục xem xét, chỉ đạo hoặc tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trong hoạt động kiểm tra, giám sát, Chi cục yêu cầu tăng cường áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hải quan nhưng đồng thời phải rà soát, phối hợp để hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra doanh nghiệp.

Việc kiểm tra phải bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, rút ngắn thời gian và không gây cản trở đối với hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, Chi cục Hải quan khu vực VIII yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu; bảo đảm số liệu xuất nhập khẩu đầy đủ, kịp thời, thống nhất, chính xác để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Các đơn vị cũng phải chủ động phát hiện, khắc phục những điểm nghẽn trong quy trình nghiệp vụ và quá trình vận hành hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hải quan cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hải quan, dịch vụ công trực tuyến và chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Chi cục cũng yêu cầu rà soát những hạn chế trong giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Bên cạnh nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực VIII yêu cầu các đơn vị bám sát mục tiêu tăng trưởng cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026 thuộc lĩnh vực hải quan.

Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, nhất là đối với những chỉ tiêu còn thấp hoặc có nguy cơ không đạt kế hoạch; chủ động triển khai giải pháp trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời kịp thời đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Chi cục yêu cầu theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu và các yếu tố có thể tác động đến nguồn thu; rà soát từng nguồn thu, mặt hàng và doanh nghiệp có số thu lớn để đánh giá khả năng, dư địa tăng thu.

Các đơn vị cần tập trung khai thác những nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế; kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.

Đồng thời, những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn hiệu lực phải được tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc đồng thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục, hạn chế chồng chéo trong kiểm tra, đẩy mạnh chuyển đổi số và bám sát nguồn thu được kỳ vọng giúp Chi cục Hải quan khu vực VIII vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần thúc đẩy thương mại, xúc tiến thương mại biên giới và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.