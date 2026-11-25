Thủ đoạn vận chuyển ngày càng tinh vi

Địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực VIII gồm tuyến biên giới đường bộ giáp Trung Quốc tại Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh; tuyến biển với các cảng Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia, khu chuyển tải, neo đậu và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Lưu lượng hàng hóa, phương tiện và hành khách lớn khiến địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu.

Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực biên giới.

Hoạt động buôn lậu thuốc lá qua địa bàn thường diễn ra nhỏ lẻ, phân tán. Trên tuyến biển, các đối tượng lợi dụng phương tiện thủy nội địa, tàu thuyền neo đậu tại khu chuyển tải để cất giấu, giao nhận thuốc lá điếu do Trung Quốc sản xuất. Trên tuyến đường bộ, thuốc lá nhập lậu được vận chuyển bằng ô tô từ biên giới vào nội địa hoặc bán lẻ tại chợ, khu dân cư biên giới.

Với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các đối tượng đặt hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ Trung Quốc, chia nhỏ hàng vào ba lô rồi thuê cư dân biên giới xách tay qua cửa khẩu. Một số trường hợp khai gian hàng hóa là "tinh dầu xoa bóp", hoặc tách riêng thiết bị và đầu hút để vận chuyển.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Chi cục đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND ngày 25/8/2026, quy định mức chi bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo 389; đồng thời tham mưu Công văn số 3851/UBND-TC ngày 27/8/2026 về rà soát, đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ tài chính cho công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Các đơn vị Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường thu thập, phân tích thông tin, khai thác camera giám sát và máy soi để kiểm tra hàng hóa, hành lý của hành khách, thuyền viên. Lực lượng cũng đẩy mạnh tuần tra tại cửa khẩu, lối mở, khu chuyển tải, vùng nước cảng biển; phối hợp tuần tra với Bộ đội Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường.

Tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được niêm yết công khai để doanh nghiệp, hành khách và cư dân biên giới nắm rõ.

Bắt giữ 5 vụ, thu hơn 2.700 bao thuốc lá lậu

Trong giai đoạn từ 15/11/2025 đến 12/11/2026, các đơn vị thuộc Chi cục trực tiếp bắt giữ 2 vụ với 6 đối tượng, thu giữ 900 bao thuốc lá điếu, 400 chiếc thuốc lá điện tử, 50 thiết bị điện tử và 890 đầu hút thuốc lá điện tử. Trị giá tang vật là 175,6 triệu đồng, chưa tính lô 900 bao thuốc lá điếu.

Trong đó, ngày 17/10/2026, tại lối thông quan cầu Bắc Luân II, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vận chuyển thuê 400 chiếc thuốc lá điện tử cùng nhiều linh kiện. Đơn vị đã chuyển hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh khởi tố một đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật Hình sự. Các trường hợp vi phạm còn lại bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 74,87 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/9/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia chủ trì bắt giữ một đối tượng vận chuyển 900 bao thuốc lá điếu Trung Quốc trên vùng nước cảng biển. Đối tượng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Chi cục cũng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng tại xã Hải Ninh, phường Đông Triều và phường Móng Cái 2; thu giữ 1.844 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá khoảng 117,3 triệu đồng.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định vào thời điểm cuối năm và cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, buôn lậu thuốc lá và thuốc lá thế hệ mới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Đơn vị sẽ tiếp tục phân tích rủi ro, kiểm soát hành lý, phương tiện và phối hợp liên ngành nhằm ngăn ngừa các điểm nóng buôn lậu.

Người dân được khuyến cáo không nhận xách tay, vận chuyển thuê hàng qua cửa khẩu khi chưa rõ chủng loại, nguồn gốc. Trường hợp vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn có thể bị xử lý theo quy định.