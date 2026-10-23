Hải quan khu vực VII đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VII, các phòng nghiệp vụ và đơn vị hải quan trực thuộc; cùng gần 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi và logistics trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Nghiệp vụ hải quan và Phòng Công nghệ thông tin phổ biến các quy định liên quan đến Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 86/2026/TT-BTC.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VII phát biểu tại hội nghị.

Nội dung tập trung vào quy trình khai, nộp, hoàn thuế; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế; tạm hoãn xuất cảnh và phương án xử lý khi hệ thống thuế gặp sự cố. Các quy định về miễn thuế nhập khẩu, danh mục hàng hóa miễn thuế và trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cũng được hướng dẫn cụ thể.

Đại diện Phòng Nghiệp vụ hải quan phổ biến các chính sách pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hội nghị cập nhật những điểm mới của Luật Hải quan số 11/2026/QH16 và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. Đại diện cơ quan Hải quan đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khai báo và xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tại phiên đối thoại, đại diện các doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu; quản lý danh mục hàng hóa miễn thuế và hoạt động xuất nhập khẩu của cư dân biên giới.

Gần 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kho bãi và logistics tham dự hội nghị.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, quá cảnh qua lãnh thổ Trung Quốc đến nước thứ ba.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề cập thủ tục đối với phương tiện vận chuyển hàng quá khổ, quá tải và các quy định về cấp phép liên quan. Đại diện doanh nghiệp đồng thời ghi nhận những đổi mới của ngành Hải quan trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Các đại biểu trao đổi về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Lãnh đạo các sở, ngành chức năng tỉnh Lào Cai, Chi cục Hải quan khu vực VII và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển đến các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết.

Đại diện các sở, ngành chức năng tỉnh Lào Cai giải đáp kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VII đề nghị doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, cập nhật chính sách pháp luật mới, bảo đảm tính chính xác trong khai báo hải quan, nộp thuế và phân loại hàng hóa.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nội bộ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử; chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu kết nối với mô hình thông quan tập trung và hệ thống chứng từ điện tử của ngành Hải quan.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VII giải đáp kiến nghị, hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và chính sách thuế xuất nhập khẩu.

Hội nghị là dịp để cơ quan Hải quan nắm bắt kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hướng dẫn, hỗ trợ và hiệu quả giải quyết thủ tục. Qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp.