Hải quan khu vực V đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 8/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh), Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2026 lần thứ II với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp dịch vụ khai hải quan và kinh doanh kho, bãi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực V giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục thông quan.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V nhấn mạnh, hội nghị là dịp cập nhật kịp thời các chính sách mới, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Việc chủ động nắm bắt, thực hiện đúng các quy định giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót, giảm rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan phổ biến những điểm mới về quản lý thuế, thủ tục hải quan, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung tập trung vào các quy định tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất và các quy định sửa đổi, bổ sung về hải quan.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Trong phiên đối thoại, đại diện doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan, chính sách thuế và lưu giữ hàng hóa tại kho, bãi. Cơ quan hải quan tiếp nhận, giải đáp các ý kiến, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.

Theo lãnh đạo Chi cục, những vấn đề thuộc thẩm quyền và có đủ cơ sở được các đơn vị chuyên môn hướng dẫn ngay tại hội nghị. Đối với nội dung cần tiếp tục rà soát hoặc vượt thẩm quyền, Chi cục ghi nhận, tổng hợp, báo cáo và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn theo quy định. Cùng với giải đáp vướng mắc, Chi cục chú trọng lưu ý, cảnh báo những vi phạm điển hình, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa sai sót.

Đại diện các doanh nghiệp dự hội nghị đối thoại.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chi cục cũng đã giới thiệu phần mềm thống kê, phân tích, dự báo số liệu xuất nhập khẩu – VICO NET. Điểm nhấn của VICO NET là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến hàng đầu Claude AI do Anthropic (Mỹ) phát triển, hỗ trợ cán bộ, công chức trong xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, qua đó tối ưu thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Chi cục đồng thời ra mắt trang Fanpage có tên là "Chi cục Hải quan Khu vực V" nhằm mở rộng kênh trao đổi với doanh nghiệp. Trang cung cấp thông tin về chính sách thuế, thủ tục hải quan và các quy định mới, giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật, thực hiện.

Thông qua các hoạt động thiết thực tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực V kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin, cảnh báo nghiệp vụ hữu ích. Qua đó, củng cố quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh và Thái Nguyên phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.