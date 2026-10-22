Hải quan khu vực IV lưu ý 14 nhóm rủi ro đối với doanh nghiệp chế xuất

Ngày 22-10, Chi cục Hải quan khu vực IV tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất. Hội nghị do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV Trần Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của đại diện 149 doanh nghiệp chế xuất.

Trước vai trò quan trọng của doanh nghiệp chế xuất, cơ quan Hải quan xác định việc tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV Trần Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Hải quan khu vực IV cảnh báo 14 nhóm rủi ro mà doanh nghiệp chế xuất có thể gặp phải, tập trung vào 4 lĩnh vực. Trong đó, nhóm rủi ro về cơ sở sản xuất và giám sát gồm thông báo thay đổi cơ sở sản xuất, điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, nơi lưu giữ hàng kinh doanh khác và hoạt động gia công lại.

Đối với quản lý hàng miễn thuế, các rủi ro liên quan đến việc cho thuê, mượn máy móc, thiết bị; xử lý phế liệu, phế thải; bán nguyên phụ liệu, thành phẩm dư thừa, máy móc và theo dõi, xử lý hàng hóa thuộc loại hình E13. Trong lĩnh vực khai báo, báo cáo, doanh nghiệp cần chú ý việc khai báo danh mục nguyên phụ liệu, sản phẩm, đăng ký quy trình sản xuất và lập báo cáo quyết toán. 3 nhóm rủi ro còn lại liên quan đến khai báo xuất xứ, nhãn mác hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, cơ quan Hải quan lưu ý tình trạng doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, thay đổi sơ đồ mặt bằng, vị trí lưu giữ nguyên liệu hoặc khu vực sản xuất nhưng không thông báo, cập nhật thông tin theo quy định. Những sai sót này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ bị truy thu thuế với số tiền lớn.

Đại diện doanh nghiệp nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục

Để hạn chế rủi ro, Hải quan khu vực IV khuyến nghị doanh nghiệp thông báo kịp thời khi thay đổi mặt bằng, kho bãi, nơi sản xuất; cập nhật sơ đồ nhà xưởng, hệ thống camera và các điều kiện kiểm tra, giám sát để cơ quan Hải quan đánh giá lại. Doanh nghiệp cũng cần bảo đảm hệ thống camera được lắp đặt, vận hành phù hợp, tránh ghi đè dữ liệu cũ khi cài đặt lại.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan khu vực IV đồng thời phổ biến các quy định mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp chế xuất, trực tiếp giải đáp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.