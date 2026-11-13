Hải quan khu vực III tạo thuận lợi thương mại, góp sức phát triển kinh tế biển

Gắn nhiệm vụ hải quan với phát triển kinh tế biển

Chi cục Hải quan khu vực III đang triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng gắn với nhiệm vụ quản lý hải quan tại cửa ngõ cảng biển trọng điểm phía Bắc. Trọng tâm của đơn vị là tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn.

Một góc khu bến số 1, số 2 Lạch Huyện - Hải Phòng.

Ngày 6/11/2026, Đảng ủy Chi cục đã ban hành Văn bản số 571-CV/ĐU chỉ đạo tuyên truyền, triển khai kế hoạch. Với đặc thù quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển, đơn vị xác định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn trực tiếp với công tác chuyên môn, từ giải quyết thủ tục đến kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Kế hoạch số 121-KH/TU được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành ngày 19/10/2026, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm logistics quốc tế hiện đại. Thành phố hướng tới phát triển đồng bộ chuỗi giá trị cảng biển, logistics, công nghiệp tàu thủy và thiết bị ngoài khơi; đồng thời xây dựng mô hình quản trị không gian biển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.

Trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn được đặt mục tiêu đạt 380 triệu tấn vào năm 2030; hình thành một trung tâm logistics hiện đại, ngang tầm quốc tế. Thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13%/năm trở lên, hướng tới mức 14%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 11.247 USD vào năm 2030.

Các mục tiêu về cảng biển và logistics đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục, bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi. Đây cũng là những công việc Chi cục Hải quan khu vực III đang tập trung thực hiện thông qua cải cách nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và tiếp nhận, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp.

Đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng hải quan chính quy, hiện đại, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức. Việc nâng chất lượng nhân lực gắn với yêu cầu quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu và phục vụ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics của thành phố.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, cải tiến quy trình thông quan

Một trong những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được Chi cục Hải quan khu vực III triển khai trong năm 2026 là chủ động tham mưu chính sách liên quan đến hàng hóa nhập khẩu là xăng, dầu, khí.

Ngay từ tháng 3/2026, trước những biến động ảnh hưởng đến nguồn cung xăng, dầu trong nước, đơn vị đã phân tích, dự báo tình hình, báo cáo và đề xuất UBND thành phố Hải Phòng xem xét giảm mức thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với các mặt hàng này về 0 đồng.

Sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND, Chi cục tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu và khí hóa lỏng để phổ biến, triển khai chính sách. Qua trao đổi trực tiếp, cơ quan hải quan tiếp nhận các ý kiến về cơ chế, thủ tục, hạ tầng và logistics liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Những vướng mắc được đưa ra thảo luận nhằm tìm hướng tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Hoạt động này cũng giúp đơn vị nắm sát hơn tình hình thực tế, có cơ sở tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu lưu thông hàng hóa.

Cùng với hỗ trợ về chính sách, Chi cục Hải quan khu vực III tiếp tục vận hành mô hình thông quan tập trung. Đơn vị chủ động rà soát, nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM), phục vụ công tác quản lý, giám sát hàng hóa.

Hoạt động giám sát hải quan được tăng cường thông qua hệ thống camera trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý nghiệp vụ và giám sát hướng đến rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng tại các khu vực cảng biển Hải Phòng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ cảng biển và logistics.

Đây là những nhiệm vụ thiết thực trong quá trình Chi cục triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU. Khi Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, xanh, công tác hải quan cần đáp ứng đồng thời yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho thương mại.

Thông qua duy trì đối thoại với doanh nghiệp, cải tiến quy trình nghiệp vụ và tăng cường giám sát bằng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực III góp phần giải quyết những yêu cầu đó ngay tại khâu làm thủ tục, đưa hàng hóa qua cảng.