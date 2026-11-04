Hải quan Khu vực III tăng tốc thu ngân sách, phấn đấu cán mốc 100.000 tỷ đồng

Hoạt động cảng biển kho vận hàng hóa phát triển sẽ đóng vai trò chủ lực tại KKT Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, trong tháng 10, toàn Chi cục thu ngân sách nhà nước đạt 7.869 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, toàn Chi cục thu ngân sách nhà nước đat trên 82.304 tỷ đồng, đạt 97,8% chỉ tiêu dự toán Trung ương giao (84.200 tỷ đồng), đạt 89,9% chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách của HĐND thành phố (91.575 tỷ đồng), đạt 84,5% chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao (97.400 tỷ đồng); tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong tháng 10, toàn Chi cục thực hiện 255.382 tờ khai; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục (trong và ngoài thống kê) đạt 14,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,8 tỷ USD; tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 15.361 doanh nghiệp.

Trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực III đã thực hiện thủ tục đối với hơn 2,2 triệu tờ khai của 31.713 doanh nghiệp. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục (trong và ngoài thống kê) đạt 109,8 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong những tháng cuối năm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026; thường xuyên cập nhật, đánh giá các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước để có biện pháp thích ứng linh hoạt, bảm bảo thực hiện kế hoạch thu.

Đồng thời, Chi cục Hải quan sẽ tập trung tái cơ cấu các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu gắn với việc phân công lại địa bàn.

Chi cục Hải quan khu vực III cũng tập trung hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026 và phấn đấu kết thúc năm 2026 là năm đầu tiên cán mốc thu ngân sách nhà nước 100.000 tỷ đồng. Chi cục Hải quan cũng tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống VASSCM (Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động), nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực cảng biển.

Cùng đó, Chi cục Hải quan khu vực III tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý, kiểm soát địa bàn, cơ chế phối hợp với lực lượng liên quan để phát huy tốt vai trò chủ trì của cơ quan hải quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ tăng cường các nguồn lực triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung vào các tuyến đường, địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm buôn bán, vận chuyển trái phép xăng, dầu, chất ma túy, vàng, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ...

Từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ; phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống camera giám sát, trang thiết bị kiểm tra, giám sát và kết hợp với phương thức giám sát theo quy định tại Điều 38 Luật Hải quan để thực hiện giám sát hải quan; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các bài toán ứng dụng hiệu quả công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi cục Hải quan khu vực III thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực hải quan có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu; chú trọng quy định về xuất xứ hàng hóa, chính sách thuế quan theo các hiệp định thương mại; kịp thời thông tin, cảnh báo doanh nghiệp về những thay đổi, rủi ro và vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.