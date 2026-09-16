Hải quan khu vực II thu 116.324 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu của Hải quan khu vực II tăng 812 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

8 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan khu vực II đạt 116.324 tỷ đồng, bằng 69,24% chỉ tiêu pháp lệnh được giao và tăng 812 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, kết quả thu ngân sách có sự đóng góp của nhiều nhóm hàng nhập khẩu có giá trị lớn. Trong đó, ô tô nguyên chiếc có kim ngạch có thuế đạt 1,09 tỷ USD, tăng 22,03%, mang lại số thu 16.269 tỷ đồng.

Nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt kim ngạch 5,03 tỷ USD, tăng 17,75%, đóng góp 11.662 tỷ đồng. Các nhóm hàng điện tử, linh kiện, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng và phân bón cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động cải cách thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong tháng 8/2026, Chi cục tham gia góp ý 51 lượt văn bản về cơ chế, chính sách, nâng tổng số lượt góp ý từ đầu năm lên 256.

Công tác giải đáp, đối thoại với doanh nghiệp cũng được tăng cường. Riêng trong tháng 8, Chi cục ban hành 25 công văn giải đáp kiến nghị, tổ chức 89 cuộc gặp gỡ, làm việc và 22 chương trình đối thoại. Lũy kế từ đầu năm, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đạt 795 lượt trao đổi.

Trong tháng 8, Chi cục cũng làm việc với Tổng Lãnh sự quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tập trung trao đổi thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp FDI và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan.

Về kiểm soát hải quan, Chi cục phát hiện vụ việc nghi xuất lậu hơn 83.000 bao thuốc lá được cất giấu trong container hàng xuất khẩu trước thời điểm xếp tàu.

Thời gian tới, Hải quan khu vực II cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ thuế, tăng cường kiểm tra sau thông quan và kiểm soát các mặt hàng có rủi ro về trị giá, phân loại và thuế suất.