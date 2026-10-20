Hải quan khu vực II tăng kiểm soát hàng hóa rủi ro cao dịp cuối năm

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, tính đến ngày 30/9/2026, đơn vị đã phát hiện, xử lý 5.191 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 6.491 tỷ đồng. Qua xử lý, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 306,4 tỷ đồng, gồm hơn 74,4 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính và hơn 231,9 tỷ đồng tiền ấn định thuế. Cơ quan hải quan đã chuyển khởi tố 3 vụ và chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 32 vụ.

Riêng quý III/2026, Chi cục phát hiện, xử lý 1.882 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2.178 tỷ đồng; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 157,1 tỷ đồng.

Để kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro, Chi cục đã tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập - tái xuất tại các cảng thuộc khu vực Cái Mép. Đơn vị đồng thời triển khai kế hoạch phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, kim khí quý, đá quý qua biên giới.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, tính đến ngày 30/9, Chi cục đã phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị chức năng bắt giữ 6 vụ. Đối với công tác kiểm soát tiền chất, đơn vị đã kiểm tra 9 vụ, xử lý 4 vụ vi phạm. Trong đó, 2 vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 bị xử phạt tổng cộng 80 triệu đồng và buộc tái xuất tang vật vi phạm.

Những tháng cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm soát hải quan, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Trọng tâm là xây dựng và thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.

Chi cục tiếp tục tăng cường kiểm soát hóa chất, tiền chất, hàng hóa khai sai mã HS, mặt hàng đường mía và hoạt động buôn bán bất hợp pháp động, thực vật hoang dã. Cùng với đó, đơn vị triển khai các chiến dịch kiểm soát hải quan, tăng cường hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong công tác phòng, chống ma túy, Chi cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Các hoạt động tập trung vào trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về xuất nhập khẩu tiền chất; phối hợp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm quản lý tiền chất, hóa chất xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất./.