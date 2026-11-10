Hải quan khu vực II chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Tăng cường phối hợp đấu tranh

Hoạt động vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác kiểm soát hải quan.

Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua đường biển, đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh; cũng như thay đổi phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Lực lượng Hải quan khu vực II tăng cường kiểm soát, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn quản lý.

Lực lượng Hải quan khu vực II tăng cường kiểm soát, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn quản lý.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hải quan với các lực lượng chuyên trách có ý nghĩa quan trọng.

Ngoài việc hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi thông tin còn giúp các lực lượng kịp thời nắm bắt phương thức, thủ đoạn mới, nâng cao khả năng phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Tại Chi cục Hải quan khu vực II, công tác phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng được duy trì, triển khai trong hoạt động đấu tranh phòng, chống ma túy.

Theo báo cáo kết quả công tác đến ngày 30/9/2026, Chi cục đã phối hợp bắt giữ 6 vụ việc liên quan đến ma túy; trong đó, có 5 vụ đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và 1 vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đáng chú ý, vụ việc phát hiện ngày 3/3/2026 liên quan đến hành khách xuất cảnh từ Việt Nam đi Đài Loan. Qua phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu 2.087 gram ketamine và 772 gram tiền chất ma túy trong vùng bụng và đùi nhằm vận chuyển trái phép.

Ma túy giấu trong mắm tôm do Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn nhất bắt giữ.

Vụ việc cho thấy các đối tượng có thể sử dụng những phương thức cất giấu đặc biệt tinh vi, đòi hỏi lực lượng kiểm soát phải nâng cao năng lực nhận diện, phối hợp chặt chẽ và xử lý tình huống kịp thời.

Bên cạnh công tác phối hợp trong nước, Chi cục Hải quan khu vực II cũng chú trọng mở rộng trao đổi thông tin với các đối tác quốc tế.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, lãnh đạo Chi cục cùng đại diện Đội Kiểm soát hải quan đã có buổi trao đổi thông tin với Nhóm các Tùy viên an ninh New Zealand về tình hình buôn lậu thuốc lá và ma túy đến và đi từ TP.HCM.

Hoạt động này góp phần tăng cường kênh trao đổi, chia sẻ thông tin, đồng thời thể hiện sự chủ động của đơn vị trong hợp tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Xác định việc nắm bắt thông tin, cập nhật phương thức, thủ đoạn của tội phạm là yêu cầu thường xuyên, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống ma túy.

Trong đó, Kế hoạch số 15878/KH-HQKV2 ngày 24/7/2026 được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 22/7/2026 về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Nổi bật, trong nhiệm vụ quý IV/2026, Chi cục xác định tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia và kinh nghiệm đấu tranh, kiểm soát phòng, chống ma túy với hải quan cửa khẩu. Nội dung này được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 21741/KH-HQKV2 ngày 16/9/2026.

Việc tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ không chỉ hướng đến nâng cao nhận thức về những phương thức, thủ đoạn mới mà còn góp phần tăng cường khả năng phối hợp xử lý tình huống giữa các đơn vị. Qua đó, kinh nghiệm thực tiễn trong kiểm soát, phát hiện vi phạm được chia sẻ, hỗ trợ lực lượng hải quan chủ động hơn trước những diễn biến khó lường của tội phạm ma túy.

Đồng thời, Chi cục tiếp tục triển khai các chuyên đề, cảnh báo và chỉ đạo của Cục Hải quan, trong đó có Công văn số 19307/CHQ-ĐTCBL ngày 23/7/2026 về tăng cường kiểm soát hóa chất, tiền chất.

Đây là nội dung có mối liên hệ trực tiếp với công tác phòng, chống ma túy, bởi việc kiểm soát tiền chất cần được thực hiện đồng bộ với hoạt động đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Công tác kiểm soát ma túy được Hải quan khu vực II triển khai gắn với phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Theo báo cáo, trong quý III/2026, Chi cục và Đội Kiểm soát hải quan không phát sinh vụ phối hợp bắt giữ liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, công tác kiểm soát, phòng ngừa vẫn được duy trì thông qua các kế hoạch nghiệp vụ, hoạt động phối hợp và trao đổi thông tin.

Trong quý IV, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 21742/KH-HQKV2 ngày 16/9/2026 nhằm triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không một lực lượng đơn lẻ nào có thể giải quyết hiệu quả mọi nguy cơ. Việc chủ động kết nối, chia sẻ thông tin, phối hợp nghiệp vụ và tăng cường hợp tác quốc tế vì vậy là hướng đi cần thiết, góp phần hình thành thế trận kiểm soát đồng bộ, phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động xuất nhập khẩu và địa bàn quản lý hải quan.