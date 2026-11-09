Hải quan khu vực I siết kiểm soát, chống thất thu ngân sách

Công chức hải quan rà soát hồ sơ trên hệ thống VNACCS/VICS. Ảnh: Nguyên Phong

Theo Chi cục Hải quan khu vực I, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý gồm thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Tính đến ngày 15-10, Chi cục đã giải quyết thủ tục cho 1,8 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch đạt 155,4 tỷ USD, tăng 8,9% về số tờ khai và tăng 86,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Số thu ngân sách nhà nước đạt 37.466 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, 75,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy, quy mô hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục mở rộng, đồng thời tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, giám sát và thu ngân sách.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi cục Hải quan khu vực I đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình xử lý tờ khai hải quan (Dashboard); khai thác các hệ thống nghiệp vụ như Cơ chế một cửa quốc gia, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và hệ thống thông tin hành khách xuất nhập cảnh; chuẩn bị các điều kiện công nghệ thông tin để triển khai mô hình thông quan tập trung theo chỉ đạo của Cục Hải quan.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực I tăng cường xử lý hàng hóa tồn đọng, nhất là những trường hợp vướng mắc về chính sách quản lý chuyên ngành; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Đáng chú ý, công tác kiểm soát được tập trung vào các khâu dễ phát sinh vi phạm như xác định tên hàng, mã số, trị giá và mức thuế. Chi cục thường xuyên cập nhật danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về trị giá, mức giá tham chiếu; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tham vấn, xác định trị giá hải quan, kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong thực hiện nghiệp vụ.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực I tiếp tục triển khai các kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phòng, chống ma túy, kiểm soát tiền chất.

Trong quản lý rủi ro, việc phân tích thông tin doanh nghiệp, mặt hàng, loại hình và tuyến đường trọng điểm được chú trọng; đồng thời tăng cường soi chiếu hàng hóa, lựa chọn các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn để kiểm tra.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực I đang chuẩn bị kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2027. Việc chủ động nhận diện rủi ro, cập nhật cảnh báo và kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm được kỳ vọng góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, hạn chế những tác động tiêu cực đến thị trường.

Với khối lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Hải quan khu vực I là tiếp tục hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và kiểm soát chặt chẽ. Đẩy mạnh số hóa quy trình, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi gian lận sẽ góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo môi trường thông quan minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.