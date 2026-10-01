Hải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Cục Hải quan đã có công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cục Hải quan đồng thời hướng dẫn cụ thể việc khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”.

Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP.

Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.​

Cùng với đó, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026.

Bộ Tài chính cho biết, trước tình hình diễn biến của giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước, diễn biến mới của xung đột ở Trung Đông, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu đến hết năm 2026 sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.