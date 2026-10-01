Hải quan hướng dẫn hỏa tốc khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

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Ngày 1/10, Cục Hải quan ban hành Công văn số 22446/CHQ-NVTHQ, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết được Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Nội dung doanh nghiệp cần lưu ý ngay khi đăng ký tờ khai nhập khẩu là hướng dẫn khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo Cục Hải quan, đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”.

Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP. Các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu thông tin, phổ biến kịp thời hướng dẫn này đến doanh nghiệp và các đối tượng liên quan.

Về thuế nhập khẩu ưu đãi, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách trên không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP cũng quy định cơ chế điều chỉnh thời gian áp dụng khi cần thiết. Theo đó, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Với hướng dẫn được ban hành ngay ngày 1/10, doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh có cơ sở tiếp tục khai báo thuế giá trị gia tăng thống nhất trên hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian chính sách được gia hạn.