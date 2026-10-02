Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết năm 2026.

Đồng thời, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội cũng được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, ngày 1/10, Cục Hải quan có công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách mới tới cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc khai thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, đối với các tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”.

Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP.

Việc hướng dẫn cụ thể mã khai báo giúp doanh nghiệp thực hiện thống nhất chính sách ngay từ thời điểm có hiệu lực, hạn chế sai sót khi lập tờ khai điện tử và giảm các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu.

Cục Hải quan cũng lưu ý, việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục được thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP đồng thời mở khả năng điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách trong trường hợp cần thiết. Theo đó, nếu cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, từ ngày 1/10, các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh cần thực hiện khai báo thuế GTGT theo hướng dẫn mới nhất của Cục Hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS. Các chính sách thuế được kéo dài theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP hiện có thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.