Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, Cục Hải quan có Công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tổ chức triển khai, đồng thời tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm thực hiện thống nhất.

Đáng chú ý, Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, đối với các tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”.

Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP. Việc hướng dẫn cụ thể mã khai báo nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện thống nhất ngay từ ngày chính sách có hiệu lực, hạn chế sai sót và những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực kịp thời thông tin, phổ biến nội dung hướng dẫn này đến doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, bảo đảm chính sách mới được triển khai đồng bộ trong toàn ngành.

Cơ quan Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn áp dụng theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không làm thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục được thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng theo Nghị quyết, trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng, gồm rút ngắn hoặc kéo dài để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội cũng tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.