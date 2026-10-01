Cụ thể, ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10/2026. Ảnh: Hải Anh

Theo Nghị quyết, thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, Cục Hải quan đã có công văn số 22446/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cục Hải quan đồng thời hướng dẫn cụ thể việc khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, người khai hải quan tiếp tục sử dụng mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác”.

Mã VK240 được sử dụng để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP.

Việc Cục Hải quan hướng dẫn cụ thể mã khai báo giúp doanh nghiệp có cơ sở thực hiện thống nhất ngay từ ngày chính sách mới có hiệu lực, hạn chế sai sót khi khai tờ khai điện tử và những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu.

Đây cũng là nội dung được các Chi cục Hải quan khu vực phải thông tin, phổ biến kịp thời đến doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, bảo đảm chính sách mới được triển khai thống nhất trong toàn ngành.

Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Khoản thuế này tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh, gồm rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, từ ngày 1/10, doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu các mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh cần lưu ý thời hạn chính sách mới và thực hiện khai báo thuế GTGT theo hướng dẫn của Cục Hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS. Chính sách hiện được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.