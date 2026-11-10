Hải quân đưa bé gái 2 tuổi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu

Tàu 253 chở bệnh nhi cập quân cảng Lữ đoàn 127.

Khoảng 0h45 ngày 10/11, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhận được thông tin một bé gái sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, đang cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, Quân khu 9 trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng.

Bệnh nhi cần được chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động tàu 253, thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, khẩn trương đến đảo Thổ Châu đón bệnh nhi.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 253 đưa bệnh nhi từ tàu lên bờ.

Xe cứu thương đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu, điều trị.

Lực lượng quân y được chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Đến 6h20 cùng ngày, tàu 253 cập quân cảng Lữ đoàn 127. Bệnh nhi được đưa lên bờ và chuyển ngay đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu, điều trị.