Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Cụ thể, ngày 23/9/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý III/2026 với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI). Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ thuộc khối cơ quan Cục Hải quan; lãnh đạo JCCI và các doanh nghiệp thành viên.

Ông Kim Long Biên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu khai mạc, ông Kim Long Biên - Trưởng Ban Pháp chế, Cục Hải quan nhấn mạnh, việc tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi, thảo luận những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hải quan, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật hải quan.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan trực tiếp trao đổi, giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Việc giải đáp trực tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định, đồng thời tạo cơ hội để cơ quan Hải quan tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu.

Hội nghị đối thoại với JCCI là một trong những hoạt động nhằm duy trì kênh trao đổi thường xuyên giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thông qua đối thoại, các kiến nghị từ doanh nghiệp được trao đổi với các đơn vị chuyên môn, góp phần nhận diện những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật hải quan.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Cục Hải quan tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện môi trường hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan khẳng định, đối thoại định kỳ với JCCI góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.