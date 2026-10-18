Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách quản lý urê nhập khẩu

Cụ thế, tại Công văn số 22825/CHQ-GSQL, vừa được Cục Hải quan gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cơ quan hải quan đề nghị hướng dẫn chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng urê nhập khẩu, nhằm có cơ sở giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, đề nghị này xuất phát từ vướng mắc phát sinh từ lô hàng urê dạng hạt, hàm lượng 99,3%, mã HS 3102.10.00 do Công ty TNHH Tổng hợp Yuan Da nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng.

Doanh nghiệp khai báo hàng hóa được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất keo, nhựa trong công nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai, Công ty TNHH Tổng hợp Yuan Da là doanh nghiệp thương mại, không trực tiếp sử dụng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất. Đáng chú ý, tài liệu an toàn hóa chất (MSDS) và chứng thư giám định do doanh nghiệp cung cấp thể hiện mặt hàng urê này có thể sử dụng làm phân bón hoặc làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp.

Cơ quan hải quan cho rằng, chưa đủ cơ sở xác định chính sách quản lý chuyên ngành.

Theo khoản 1 Điều 36 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ các trường hợp được quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 146/2025/QH15, quy định về việc nhập khẩu phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam và các trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu đối với phân bón chưa được công nhận lưu hành.

Đối chiếu các quy định này với trường hợp thực tế, cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở xác định chính sách quản lý chuyên ngành cần áp dụng. Nguyên nhân là doanh nghiệp khai báo mục đích sử dụng trong công nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng hàng hóa để sản xuất, trong khi hồ sơ kỹ thuật cho thấy urê có khả năng được sử dụng làm phân bón.

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hải quan đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho ý kiến về việc lô hàng urê nhập khẩu của Công ty TNHH Tổng hợp Yuan Da có thuộc đối tượng phải thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý phân bón hay không, cụ thể là yêu cầu về giấy phép nhập khẩu phân bón và kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Việc làm rõ chính sách áp dụng sẽ giúp cơ quan hải quan có căn cứ xử lý hồ sơ, bảo đảm thực hiện đúng quy định quản lý chuyên ngành, đồng thời hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng có thể phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.