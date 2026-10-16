Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Ngày 14/10, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân tham gia hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan.

Chương trình thu hút gần 150 đại biểu, gồm đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, lái xe, người lao động, hành khách và cư dân khu vực biên giới.

Tại các buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội 7, phổ biến tình hình, nguy cơ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; các quy định pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa và hành lý để đưa ma túy qua biên giới.

Nội dung cũng tập trung cảnh báo tác hại của ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và những tình huống doanh nghiệp, lái xe, người lao động có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng. Qua trao đổi, giải đáp trực tiếp, người tham gia được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, lực lượng Hải quan phát tờ rơi, tài liệu phổ biến pháp luật đến hành khách, lái xe, doanh nghiệp và cư dân biên giới. Thông điệp “Không nhận - không giữ - không mang hộ - không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” được nhấn mạnh nhằm nâng cao cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ vô tình tiếp tay cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động tại Khánh Bình và Vĩnh Xương, cơ quan hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân, gắn công tác tuyên truyền, phòng ngừa với nhiệm vụ kiểm soát ma túy tại cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, thuộc Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở”. Việc tổ chức tuyên truyền ngay tại cửa khẩu giúp đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với những người thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương xuyên biên giới.