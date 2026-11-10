Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp sức tăng trưởng hai con số

Đó là mục tiêu được Cục Hải quan đưa ra tại Quyết định số 1761/QĐ-CHQ ngày 2/11/2026 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ và Quyết định số 2735/QĐ-BTC ngày 30/9/2026 của Bộ Tài chính về đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Công chức Hải quan khu vực XIX thực hiện giám sát hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: CTV

Kế hoạch xác định mục tiêu đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách TTHC, trong đó tập trung đơn giản hóa quy trình, giảm gánh nặng tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cục Hải quan đặt mục tiêu bảo đảm không phát sinh thêm TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình; hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và tái sử dụng dữ liệu.

Riêng đến năm 2027, phấn đấu 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Cục Hải quan xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Kiểm soát quy định TTHC, điều kiện kinh doanh; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; phân bổ nguồn lực; kiểm tra, giám sát và truyền thông về cải cách TTHC.

Trong đó, các đơn vị thuộc Cục Hải quan được giao chủ động rà soát, đánh giá các quy định TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bảo đảm không phát sinh quy định gây khó khăn, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; hoàn thiện các hệ thống giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc giải quyết TTHC phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách TTHC được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động quản lý của ngành Hải quan, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030.