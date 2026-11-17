Thông tin từ Cục Hải quan, ngày 8/11/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phát hiện số lượng lớn sản phẩm nghi là thuốc lá nung nóng và dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử được hai hành khách mang theo khi nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc. Cơ quan Hải quan đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) kiểm tra 6 vali của hai người này.

Lực lượng chức năng phát hiện 424 cây, tương đương 4.240 bao sản phẩm nghi là thuốc lá nung nóng

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện 424 cây, tương đương 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim, nghi là thuốc lá nung nóng; 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử và 4 thiết bị điện tử. Toàn bộ số hàng không được hai hành khách khai báo với cơ quan Hải quan, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu, số hàng được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định khởi tố số 978/QĐ-CSKT liên quan đến vụ việc.

Việc phát hiện số lượng lớn sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được cất giấu trong 6 vali hành lý cho thấy nguy cơ các đối tượng lợi dụng hình thức nhập cảnh cá nhân để đưa hàng hóa thuộc diện cấm vào thị trường trong nước. Việc kịp thời phát hiện, tạm giữ tang vật ngay tại khu vực giám sát hải quan góp phần ngăn chặn số hàng này lưu thông, đồng thời cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác nhận diện, đánh giá rủi ro đối với hành lý nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không.

Các đối tượng và tang vật

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ năm 2025, Việt Nam cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hai mặt hàng này cũng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ. Do đó, hành khách không được mang các sản phẩm này vào Việt Nam, kể cả với mục đích sử dụng cá nhân.

Đối với dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP quy định sản phẩm có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Vì vậy, việc bao bì ghi “không chứa nicotine” không đồng nghĩa với việc sản phẩm được phép mang vào Việt Nam.

Thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị tại cảng hàng không phổ biến quy định pháp luật đến hành khách trên các chuyến bay quốc tế. Cơ quan Hải quan khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra hành lý trước khi khởi hành, không mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Trường hợp chưa rõ quy định đối với một loại hàng hóa, hành khách nên liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn, tránh vi phạm khi làm thủ tục nhập cảnh.