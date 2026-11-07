Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai xử lý 261 vụ vi phạm pháp luật hải quan

Tang vật điện thoại di động nhập lậu bị lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện, thu giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua biên giới.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là địa bàn trọng điểm trong hoạt động giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng với sự gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường lợi dụng chính sách ưu đãi đối với cư dân biên giới, chênh lệch giá cả và sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi vi phạm. Thủ đoạn phổ biến là khai sai tên hàng, mã số hồ sơ, trị giá, xuất xứ hàng hóa; trà trộn hàng có giá trị cao không khai báo hải quan; chia nhỏ hàng hóa, thuê cư dân biên giới vận chuyển trái phép vào nội địa.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 10, đơn vị đã xử lý 62 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với trị giá tang vật hơn 2,651 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng 31 vụ (tương đương 130%); trị giá tang vật tăng gần 977 triệu đồng (tương đương 58,3%).

Lô điện thoại di động không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với vi phạm hành chính về thủ tục, thuế, đơn vị phát hiện, xử lý 199 vụ, với số tiền xử phạt hơn 691,6 triệu đồng.

Trong tháng 10, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm, trong đó có 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 9 vụ vi phạm hành chính về thủ tục, thuế. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy không phát sinh vụ việc.

Thời gian tới, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm; đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành pháp luật hải quan và kiến nghị bổ sung biên chế cho lực lượng kiểm soát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.