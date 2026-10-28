Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thu ngân sách đạt gần 1.122 tỷ đồng

Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai, góp phần thúc đẩy giao thương Việt Nam – Trung Quốc.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, có trên 750 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, hàng bách hóa tiêu dùng, hóa chất, điện năng và nông sản. Trong đó, các mặt hàng nông sản như sầu riêng, thanh long có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp tham gia và giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Công chức Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thực hiện thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Để đạt được kết quả trên, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa, rà soát trị giá tính thuế, mã số và xuất xứ hàng hóa, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định.

Đến hết ngày 27/10/2026, số thu ngân sách của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đạt gần 1.122 tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.055 tỷ đồng); đạt 89,7% chỉ tiêu UBND tỉnh Lào Cai giao (1.250 tỷ đồng) và 84,2% chỉ tiêu Chi cục Hải quan khu vực VII giao (1.333 tỷ đồng).

Trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế địa phương.