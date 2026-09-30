Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp

Doanh nghiệp ưu tiên đóng góp khoảng 1/3 kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Ba doanh nghiệp được công nhận mới gồm Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) và Công ty TNHH Samju Vina. Bốn doanh nghiệp được gia hạn gồm Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Sự kiện đồng thời đánh dấu 15 năm xây dựng, triển khai và hoàn thiện cơ chế doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam, hướng tới tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Theo Cục Hải quan, từ 9 doanh nghiệp ban đầu, đến nay cả nước có 74 doanh nghiệp ưu tiên hoạt động trong nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu chủ lực như điện tử, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, dệt may, nông nghiệp và thủy sản. Trong số này có 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao/bán dẫn.

Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhóm doanh nghiệp ưu tiên đóng góp bình quân khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Giai đoạn 2022-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này liên tục đạt trên 230 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 28-34% tổng kim ngạch cả nước.

Riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên đạt khoảng 256,63 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt khoảng 164,52 tỷ USD, tương đương khoảng 30% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Doanh nghiệp được công nhận chế độ ưu tiên được hưởng nhiều biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan và các thuận lợi theo Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (MRA).

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải duy trì mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, hệ thống kiểm soát nội bộ và các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên trong suốt quá trình hoạt động. Riêng năm 2025, Cơ quan Hải quan đã tạm đình chỉ chế độ ưu tiên đối với 4 doanh nghiệp và đình chỉ/chấm dứt chế độ ưu tiên đối với 3 doanh nghiệp.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam đã ký hai MRA với ASEAN và Hàn Quốc. MRA ASEAN giai đoạn 1 được hoàn thành triển khai từ ngày 31/3/2026 và giai đoạn 2 từ ngày 30/6/2026. Hải quan Việt Nam cũng đang triển khai MRA Việt Nam - Hàn Quốc và nghiên cứu hợp tác theo hướng song phương, đa phương với Trung Quốc cùng các đối tác khác.