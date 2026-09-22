Hai quan chức Fed cảnh báo cần tăng thêm lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo ông Musalem, nếu không có thêm biện pháp kiềm chế, lạm phát có khả năng cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed trong 18 tháng tới và việc thắt chặt chính sách tiền tệ nên theo từng bước nhỏ sẽ tốt hơn và ít gây xáo trộn hơn so với việc hành động muộn.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, với lưu ý lạm phát vẫn ở mức cao. Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho biết lạm phát tại Mỹ có thể đã vượt ra ngoài các cú sốc từ thuế quan và giá năng lượng trong 18 tháng qua, và đang chịu tác động từ nhu cầu mạnh. Điều này có thể đòi hỏi Fed phải tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn.

Phát biểu tại Diễn đàn các Thể chế Tài chính và Tiền tệ Chính thức (OMFIF), viện nghiên cứu chính sách độc lập về ngân hàng trung ương có trụ sở tại London, ông Goolsbee cho biết đà tăng lạm phát trong 18 tháng qua ban đầu được cho là xuất phát từ thuế quan, sau đó là cú sốc giá dầu, khiến giới hoạch định chính sách tiền tệ có xu hướng "bỏ qua" các vấn đề từ phía nguồn cung và không tăng chi phí đi vay.

Tuy nhiên, ông Goolsbee cho hay lạm phát xuất phát từ nguồn cung đang tỏ ra dai dẳng hơn dự kiến. Ông cho biết, có bằng chứng cho thấy nhu cầu mạnh hiện cũng đang góp phần vào vấn đề này, khi làn sóng đầu tư bùng nổ vào AI có thể đang đẩy giá cả tăng trên diện rộng hơn, còn lạm phát cao trong lĩnh vực dịch vụ cho thấy áp lực chi phí không chỉ đến từ cú sốc giá dầu đang diễn ra.

Ông cho rằng nếu nguyên nhân cốt lõi là tình trạng nhu cầu tăng nóng, phản ứng về lãi suất cần mạnh mẽ hơn và dồn dập hơn ngay từ đầu. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một phần nguyên nhân có thể đến từ tình trạng nhu cầu tăng nóng.