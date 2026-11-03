Hải quan Chi Ma: Bứt phá thu thuế xuất nhập khẩu

Năm 2026, Hải quan cửa khẩu Chi Ma được Chi cục Hải quan khu vực VI giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách từ hoạt động XNK hàng hóa 940 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với năm 2025. Chỉ hơn 5 tháng đầu năm 2026, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã đạt dự toán được giao. Đến cuối tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục giao nhiệm vụ chỉ tiêu phấn đấu cho Hải quan Chi Ma thu đạt 1.600 tỷ đồng. Cũng chỉ gần 10 tháng đầu năm 2026 (tính đến 25/10), Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã thu được gần 1.700 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiểm tra mã lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu

Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết: Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, những tháng vừa qua, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa gắn với quản lý chặt nguồn thu. Định kỳ hằng tháng, đơn vị tổ chức 2 buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp hoạt động XNK qua cửa khẩu để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK hàng hóa, từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Song song với đó, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Chi Ma tiếp tục tổ chức đoàn công tác đi một số địa phương trong khu vực miền Bắc và miền Trung để gặp gỡ các doanh nghiệp có hoạt động nhận khẩu những mặt hàng có thuế suất như: máy móc sản xuất công nghiệp, xe đạp điện, vải các loại, thiết bị gia dụng, hàng hóa tiêu dùng, các loại thủy sản,... để mời gọi, vận động các doanh nghiệp này làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

Ngoài những giải pháp trên, trong những tháng vừa qua, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng của Ái Điểm (Trung Quốc) để thống nhất phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực thông quan nhằm tạo điều kiện cho hoạt động XNK hàng hóa.

Điển hình là từ tháng 8/2026, qua trao đổi, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Ái Điểm thống nhất tăng 1,5 giờ làm việc so với trước đó; thống nhất rút ngắn thời gian kiểm hóa đối với hàng hóa có thuế suất…

Với những giải pháp đó, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho các doanh nghiệp, qua đó tiếp tục tạo niềm tin để thu hút doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu. Theo thống kê, trong gần 10 tháng đầu năm 2026 đã có gần 1.100 doanh nghiệp XNK làm thủ tục XNK hàng hóa tại Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 440 doanh nghiệp mới.

Ông Trần Kim Oanh, đại diện Công ty TNHH Hiếu Huyền (Hà Nội) cho biết: Công ty thường xuyên nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. Trong quá trình làm thủ tục, các đơn vị chức năng tại cửa khẩu Chi Ma luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp để được thông quan hàng hóa nhanh chóng. Với thủ tục hải quan, những vướng mắc phát sinh khi doanh nghiệp làm thủ tục khai báo đều được cán bộ hải quan hướng dẫn, xử lý tờ khai nhanh chóng, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí đi lại, giảm chi phí phải lưu kho, lưu bãi.

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, mặc dù số thu thuế từ hoạt động XNK của Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã “về đích” cả hai nhiệm vụ được chi cục giao, nhưng lãnh đạo chi cục vẫn tiếp tục chỉ đạo Hải quan cửa khẩu Chi Ma tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng số thu thuế ở mức cao nhất có thể trong năm 2026. Cùng đó là tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thu thuế XNK qua địa bàn trong năm 2027.