Ngày 27/11, Cục Hải quan cho biết, lực lượng Hải quan vừa phát hiện một lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quy định về khai báo hải quan, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cụ thể, ngày 19/11, trên cơ sở thông tin nghi vấn, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VIII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái) triển khai các biện pháp nghiệp vụ giám sát một lô hàng quá cảnh vận chuyển bằng container từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến cửa khẩu Bình Hiệp.

Hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quy định. Ảnh: Báo Công Lý

Qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng gồm 44 mục hàng, đóng trong 1.055 kiện, lực lượng chức năng phát hiện bên cạnh các mặt hàng phù hợp với nội dung khai báo còn có 3 mục hàng không được khai báo hải quan, có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các mặt hàng gồm 900 chiếc vỏ điện thoại di động bằng kim loại (nắp sau) in hình logo quả táo; 1.000 chiếc màn hình hiển thị dùng cho điện thoại di động gắn nhãn hiệu "RVGX" và 200 hộp dầu bôi trơn động cơ mang nhãn hiệu "ACDelco".

Như vậy, tổng cộng có hơn 2.100 sản phẩm thuộc 3 nhóm hàng không được khai báo trong hồ sơ hải quan. Việc các mặt hàng này được vận chuyển lẫn trong lô hàng quá cảnh cho thấy những dấu hiệu bất thường cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Hiện lô hàng đã bị tạm dừng đưa qua khu vực giám sát hải quan. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc phát hiện kịp thời các mặt hàng không khai báo, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy sự chủ động của lực lượng Hải quan trong kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh, đặc biệt tại các địa bàn biên giới trọng điểm.

Thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu; tập trung phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa không khai báo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, xây dựng môi trường thương mại lành mạnh.

Minh Đức (T/h)