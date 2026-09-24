Hải quan Cầu Treo tiên phong chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhìn lại những tháng đầu năm 2026, Hải quan Cầu Treo từng đối mặt với áp lực lớn khi nguồn hàng và kim ngạch sụt giảm mạnh, số thu mới đạt khoảng 37% kế hoạch. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động chuyển hướng sang giải pháp bám sát thực tế: tập trung giải phóng nguồn hàng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Để thu hút dòng hàng về mở tờ khai, Hải quan Cầu Treo đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tăng cường gặp gỡ, nắm bắt khó khăn của các đơn vị xuất nhập khẩu; đồng thời rà soát kỹ các khâu có thể gây chậm trễ để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức gặp mặt, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách mới, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh cập nhật các chính sách, quy định mới về xuất nhập khẩu và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai bên.

Sự thay đổi chiến lược này đã mang lại hiệu quả cao. Tính đến hết tháng 9/2026, Hải quan Cầu Treo đã mở hơn 9.000 tờ khai xuất nhập khẩu (tăng hơn 6% so với cùng kỳ) và làm thủ tục cho trên 153.293 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 7,7%). Phương tiện và tờ khai tăng mạnh chính là nhân tố giúp số thu ngân sách bứt phá ngoạn mục.

Kiểm tra hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: HQCT

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Hải quan Cầu Treo đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ dịch chuyển nguồn hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số cho đến tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới.

Từ tháng 6/2026 đến nay, đơn vị đã thu hút thành công 5 doanh nghiệp chuyển hướng nhập khẩu nước tăng lực Red Bull từ Thái Lan về mở tờ khai với kim ngạch hơn 33 triệu USD, đóng góp 86,9 tỷ đồng tiền thuế. Lũy kế đến nay, cửa khẩu đã thu hút 457 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với đó, Hải quan Cầu Treo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, 100% hồ sơ thuộc diện tiếp nhận trực tuyến được xử lý qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp tối ưu hóa thời gian và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, đơn vị còn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào để hỗ trợ thông quan ngoài giờ. Giải pháp này giúp doanh nghiệp hoàn toàn làm chủ thời gian nhận hàng, giảm chi phí lưu kho bãi và yên tâm duy trì hoạt động ổn định qua cửa khẩu.

Đi đôi với việc tạo thuận lợi thương mại, công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ mã số, trị giá, xuất xứ và chính sách thuế vẫn được thắt chặt nhằm chống thất thu ngân sách, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả.

Lực lượng hải quan sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra hàng hóa. Ảnh: HQCT

Tăng tốc thu ngân sách những tháng cuối năm

Ông Phạm Văn Tài - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt cao như hiện nay là động lực để đơn vị tiếp tục tăng tốc, nhất là khi dự kiến sẽ được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách trong giai đoạn cuối năm.

Thời gian tới, Hải quan Cầu Treo sẽ tiếp tục bám sát doanh nghiệp, chủ động thu hút nguồn hàng, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan; đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách...

Tập trung triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hải quan, nhằm rút ngắn thời gian thông quan.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện, hành lý làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu, phương tiện có dấu hiệu gia cố hầm, ngăn có dấu hiệu thu cất, dấu, chứa hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp lệ vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, cũng như người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tuyên truyền người dân không buôn bán, sử dụng, tàng trữ và sản xuất hàng cấm như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá.... siết chặt kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu cao nhất.

Tuy nhiên, hiện nay đơn vị vẫn phải đối mặt với không ít rào cản như giới hạn tải trọng phía nước bạn Lào, biến động nhu cầu thị trường, biến động tỷ giá và hạ tầng chưa đồng bộ… Hải quan Cầu Treo sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và các lực lượng chức năng để xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp, khơi thông các nguồn hàng mới, bảo đảm duy trì nguồn thu ổn định và bền vững.

9 tháng năm 2026, Hải quan Cầu Treo đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến hơn 1.536 viên ma túy tổng hợp tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 01 đối tượng vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Phối hợp bắt giữ: 02 vụ với 04 đối tượng cùng tang vật là 0,00512 kg cần sa, ketamin 9.40049 kg, Methamphetamin 15.16627 kg, MDMA (thuốc lắc) 0,00142 kg; Heroin 4.21422 kg. Phạt tiền: 73 vụ; số tiền: 707,88 triệu đồng; trong đó, chủ trì bắt giữ 16 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.