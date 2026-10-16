Hải quan Cầu Treo phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Phát hiện lô hàng gần 9 kg nghi là cần sa

Theo Thông tin báo chí số 82 ngày 13/10/2026 của Cục Hải quan, thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép chất nghi là ma túy qua biên giới trong tháng 10/2026.

Ngày 11/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI, trực tiếp là Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 02 vụ việc liên quan tới ma túy qua biên giới. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9 kg.

Theo thông tin ban đầu, số hàng này được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam bằng xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 3555.

Vụ việc có sự phối hợp của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng; Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng công an tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ vận chuyển gần 2 kg cần sa

Trước đó, vào hồi 13 giờ 17 phút ngày 2/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 2448.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại. Trong đó, 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là các bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng đã thành công ngăn chặn vụ việc phù phép 2kg cần sa thành các hộp hàng hóa để vận chuyển qua biên giới. Ảnh: Cục Hải quan.

Theo Kết luận giám định số 1537/KL-KTHS ngày 9/10/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật thu giữ là ma túy loại cần sa, có khối lượng 1.975,88 gam, tương đương gần 2 kg.

Trên cơ sở kết quả giám định, vụ việc đã được chuyển sang giai đoạn khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện hai vụ việc trong thời gian ngắn cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Đồng thời, kết quả này phản ánh hiệu quả phối hợp giữa Hải quan với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Theo Cục Hải quan, thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, chủ động nắm tình hình, phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên tuyến biên giới.