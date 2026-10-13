Hải quan Cầu Treo phát hiện hai vụ ma túy, thu giữ gần 11kg tang vật

Cụ thể, ngày 11/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI (Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9kg. Theo thông tin ban đầu, số hàng được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào và vận chuyển vào Việt Nam bằng xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 355x.

Vụ việc có sự phối hợp của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng; Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng công an tại Hà Nội và Bắc Ninh. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 17 phút ngày 2/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý, phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 2448 có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là các bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn.

Theo Kết luận giám định số 1537/KL-KTHS ngày 9/10/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật thu giữ là ma túy loại cần sa, có khối lượng 1.975,88 gam (gần 2 kg). Trên cơ sở kết quả giám định, vụ việc đã được chuyển sang giai đoạn khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc nêu trên cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Hải quan với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, chủ động nắm tình hình, phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên tuyến biên giới.