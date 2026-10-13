Hải quan Cầu Treo phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Lực lượng Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lô hàng chứa thảo mộc nghi là cần sa tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngày 11/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI (Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9 kg. Theo thông tin ban đầu, lô hàng được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam bằng xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 3555.

Tham gia phối hợp phát hiện, xử lý vụ việc có Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng công an tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc tang vật, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật gần 2 kg cần sa được phát hiện trên xe ô tô khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trước đó, ngày 2/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 2448 có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là các bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn.

Theo Kết luận giám định số 1537/KL-KTHS ngày 9/10/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật thu giữ là ma túy loại cần sa, có khối lượng 1.975,88 gam, tương đương gần 2 kg. Trên cơ sở kết quả giám định, vụ việc đã được khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện 2 vụ việc trong tháng 10/2026 cho thấy vai trò của lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Đồng thời, kết quả này cho thấy sự phối hợp giữa lực lượng Hải quan với các lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên tuyến biên giới.