Hải quan bắt giữ hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy kiểm đếm hàng vi phạm.

Theo thông tin của Cục Hải quan, trước thực trạng nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao dịp Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần khiến nguy cơ bánh kẹo, thực phẩm trôi nổi, nhập lậu gia tăng mạnh, Cục Hải quan đã tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm. Triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu, lực lượng Hải quan trên các tuyến biên giới phía bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Chi cục Hải quan Khu vực VII đã phát hiện hai vụ vận chuyển thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cụ thể: Ngày 11/9/2026, đơn vị phát hiện 389 kg thực phẩm các loại (bao gồm: 140 kg lạp xưởng đông lạnh; 90 kg xúc xích đông lạnh; 79kg thịt xiên đông lạnh; 80kg trứng non đông lạnh). Toàn bộ số hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 352 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (gồm 160 kg Lạp xưởng đông lạnh; 100 kg xúc xích đông lạnh và 92kg thịt xiên đông lạnh). Hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/9/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh; 27kg tam thất (củ khô đang trong tình trạng bị mốc) không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp được giấu trong hộp carton kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.